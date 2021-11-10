План Трампа с высадкой на Луну в 2024 году провалился, заявил глава NASA

Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Билл Нельсон заявил, к 2024 году американские астронавты не высадятся на луну из-за технической неподготовленности. Ранее "большой шаг человечества" анонсировал экс-президент США Дональд Трамп.

По информации Нельсона, ход программы "Артемида" пришлось существенно замедлить из-за пандемии коронавируса и судебных тяжб по поводу контракта на разработку лунного посадочного модуля.

"Мы потеряли почти семь месяцев в судебных разбирательствах. Это, вероятно, отсрочило первый [ этап] высадки людей на Луну, как минимум до 2025 года", - цитирует Нельсона РЕН.ТВ.

По его словам, первый этап, а именно облёт корабля Orion с экипажем вокруг спутника Земли, запланирован на май 2024 года. После, на поверхность Луны планируют посадить пустой модуль, без астронавтов.

Ранее директор NASA выступил с заявлением, что инопланетяне, с большей вероятностью, существуют. И даже есть угроза вторжения пришельцев.

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