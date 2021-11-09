По мнению ведущего научного сотрудника Пулковской астрономической обсерватории РАН Георгия Гончарова, астероид, который будет пролетать недалеко от Земли в декабре, не опасен. Об этом учёный сообщил изданию "Москва 24".
Ранее на сайте Daily Record, цитирующего NASA, появилась информация, что 11 декабря астероид величиной с Эйфелеву башню будет находиться на расстоянии 3,9 миллиона километров от Земли. Расстояние, которое будет разделять астероид и Землю, в 10 раз превышает расстояние от Земли до Луны.
Астроном заверил, что астероид будет пролетать далеко от Земли, и это не будет представлять для неё опасности:
"Это не близко. Это не рядом с Землёй пролетает. Это вообще ни о чём. Количество астероидов размером с Эйфелеву башню, которые сейчас находятся на расстоянии 3,9 миллиона километров от нашей планеты, исчисляется многими миллионами, просто они не все известны".
Специалист отметил, что разглядеть астероид, о котором идёт речь, можно будет только в мощные телескопы обсерваторий.
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