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"Это вообще ни о чём": астроном призвал не бояться приближающегося астероида

Наука

По мнению ведущего научного сотрудника Пулковской астрономической обсерватории РАН Георгия Гончарова, астероид, который будет пролетать недалеко от Земли в декабре, не опасен. Об этом учёный сообщил изданию "Москва 24".

"Это вообще ни о чём": астроном призвал не бояться приближающегося астероида

Ранее на сайте Daily Record, цитирующего NASA, появилась информация, что 11 декабря астероид величиной с Эйфелеву башню будет находиться на расстоянии 3,9 миллиона километров от Земли. Расстояние, которое будет разделять астероид и Землю, в 10 раз превышает расстояние от Земли до Луны.

Астроном заверил, что астероид будет пролетать далеко от Земли, и это не будет представлять для неё опасности:

"Это не близко. Это не рядом с Землёй пролетает. Это вообще ни о чём. Количество астероидов размером с Эйфелеву башню, которые сейчас находятся на расстоянии 3,9 миллиона километров от нашей планеты, исчисляется многими миллионами, просто они не все известны".

Специалист отметил, что разглядеть астероид, о котором идёт речь, можно будет только в мощные телескопы обсерваторий.

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К Земле летит астероид размером с Эйфелеву башню
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
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