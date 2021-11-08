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В России дефицит новых iPhone

Наука

Ритейлеры России жалуются на дефицит новых iPhone. Магазинам приходит товара в два раза меньше, чем того требует потребительский спрос.

В России дефицит новых iPhone

Россияне атаковали магазины с желанием купить новую модель iPhone. Однако, по словам продавцов, им на склад поступает на 80% меньше гаджетов, чем нужно.

"За три недели мы получаем столько, сколько продаём за неделю. Примерно треть от того, что нужно. Покупателям приходится записываться и ждать поступления iPhone 13 Pro Max по три недели", — рассказал ритейлер "Известиям".

Как отметил собеседник газеты, в большей степени речь идёт о новинках в линейке, однако, упали поставки и прошлых моделей, а спрос остался на прежнем уровне.

Также поставщики отметили, что проблема не только с продукцией Apple, но и другими брендами:

  • Samsung,
  • Xiaomi,
  • Huawei.

Ранее технологические гиганты сообщали о проблемах с комплектующими. В частности, с полупроводниками. Нехватка чипов сказалась на всех производителях смартфонов. К примеру, в Apple заявили, что урезают производство на 10 миллионов гаджетов.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
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