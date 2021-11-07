С Telegram принудительно взыщут пять миллионов рублей за "запрещёнку"

По решению 422-го Мирового судебного участка Таганского района Москвы приставы начали процедуру принудительного взыскания ранее наложенных штрафов с Telegram. Сумма санкций двух исков по размещению запрещённого контента и отказу удалять его пять миллионов рублей.

Каждый иск обойдётся компании в 2,5 миллиона рублей.

Руководство Telegram обвиняют по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ ("Отказ удалить владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством Российской Федерации), сообщает ТАСС.

Всего же мессенджер должен заплатить штрафы в размере 35 миллионов рублей. Срок постановления добровольного погашения санкций по двум вступившим в законную силу искам истекает сегодня.

Ранее Pravda.Ru писала о многомиллионном штрафе в отношении компании Google. По мнению южнокорейского регулятора, Google вынуждал производителей смартфонов подписывать "соглашение о борьбе с фрагментацией", чем нарушал политику конкурентного рынка. Сумма штрафа составила больше 170 миллионов долларов.

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