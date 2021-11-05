У Pfizer появилась новая эффективная таблетка от COVID-19

Американский фармацевтический концерн Pfizer проинформировал о создании нового лекарства от коронавируса в форме таблеток. Представители компании сообщили, что эффективность их таблеток от COVID-19 составляет 89%. С результатами клинических исследований нового препарата можно ознакомиться на официальном сайте Pfizer.

В сообщении Pfizer говорится:

"Промежуточные данные говорят о снижении риска госпитализации или летального исхода от COVID-19 или его последствий на 89%. Уменьшение числа госпитализаций или смертей, вызванных или связанных с COVID-19, отмечалось у пациентов, которые получали лечение на протяжении 5 дней с момента появления первых симптомов".

Клинические исследования препарата проходили при участии 1200 пациентов, заражённых коронавирусом. Среди тестируемых не было ни одного летального исхода.

В компании Pfizer надеются, что если их новые таблетки от коронавируса будут одобрены, необходимость в 9 из 10 госпитализаций для больных COVID-19 отпадёт.

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