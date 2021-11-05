EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
По югу России прокатилась волна минирований аэропортов
Губернатор Севастополя: обстановка на Чёрном море сейчас неспокойная
Вирусолог назвала самый опасный вариант развития пандемии
Пострадавший при нападении в Новой Москве заявил, что его ребёнка ударили
В Киеве заявили об окончательном разрыве Украины с "русским миром"
В Ватутинках, где произошло нападение на отца с ребёнком, начались задержания
Экс-акционеры ЮКОСа оценили новый поворот в их деле: "Мы изучим решение"
Рошаль осудил медиков, которые отказались прививаться в ЕАО
Домогаров нелестно высказался в адрес худрука "Моссовета"

Учёные узнали, почему COVID-19 не проходит долгое время

Наука

Вирус SARS-CoV-2 может легко попасть в мозг человека после вдыхания через нос, а затем «скрываться» там, что может вызвать долгосрочные неврологические проблемы, такие как проблемы с мышлением и памятью. 

Учёные узнали, почему COVID-19 не проходит долгое время

Нейроны инфицируются и не распознают вирус

Об этом сообщили  Ученые из Исследовательского института Ротмана в Торонто и Калифорнийского национального института исследований приматов в Дэвисе, (Калифорния, США), сообщает NBC.

Исследователи из Торонто провели исследование на пациентах, у которых через семь месяцев после болезни проявлялись различные симптомы со стороны мозга.

Их мозг в среднем работал не так эффективно или совсем неэффективно, по сравнению с теми, у кого не было "ковида", сказала Эллисон Секулер, которая руководила исследованием.

Ученые предполагают, что вирус напрямую поражает нейроны в головном мозге, потенциально предлагая ключ к разгадке того, почему некоторые люди страдают от ряда симптомов спустя долгое время после их первоначального заражения COVID-19. 

По словам экспертов, новый коронавирус может инфицировать нейроны, проникая через нос, минуя барьеры в мозге, которые обычно останавливают такие инфекции.  

Доказательство того, что нейроны могут быть инфицированы коронавирусом, будет ключевым открытием. Такие клетки мозга отправляют информацию из мозга в другие части тела с помощью электрических импульсов.

Как полагают учёные, после присоединения к нейронам клетки нового коронавируса могут свободно циркулировать в организме, так как иммунная система его не атакует. Это одна из вероятных причин, по которым у некоторых людей с COVID-19 проблемы с памятью.

У пожилых и больных диабетом выше риск инфицирования нейронов

Ученые из Калифорнии провели исследование на макаках-резусах, зараженных новым коронавирусом. У пожилых обезьян или тех, кто страдает такими заболеваниями, как диабет, являющийся фактором риска COVID-19, с большей вероятностью разовьются нейрональные инфекции в головном мозге, считают они.

«Я считаю, что это гораздо более опасный вид инфекции», - сказал  профессор неврологии Калифорнийского университете в Дэвисе Джон Моррисон. По его словам, если вирус может путешествовать по цепям мозга, то «он сможет добраться до нескольких областей мозга, которые опосредуют такие вещи, как познание и память, эмоции и настроение».

Это именно те проблемы, о которых так часто сообщают люди с длительным "ковидом".

Секулер также отвергла тех, кто утверждает, что длительные симптомы COVID «просто самовнушение».

«Да, хорошо, но это потому, что мозг контролирует всё. Ваше обоняние, ваша память, то, как вы видите мир, даже то, как вы чувствуете».

Результаты этих исследований ясно показывают, что COVID-19 каким-то образом влияет на мозг, но необходимы дополнительные исследования, чтобы точно определить, как это работает, сказала Секулер.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Любовь Степушова, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
Названа главная ошибка всех вакцинированных от коронавируса
В Киеве заявили об окончательном разрыве Украины с "русским миром"
В Ватутинках, где произошло нападение на отца с ребёнком, начались задержания
Экс-акционеры ЮКОСа оценили новый поворот в их деле: "Мы изучим решение"
Рошаль осудил медиков, которые отказались прививаться в ЕАО
Домогаров нелестно высказался в адрес худрука "Моссовета"
Влияние магнитных бурь на человека снизит правильный образ жизни - невролог
Далай-лама рассказал, как достичь "состояния Будды" без ухода в монастырь
"Нет таких лекарств, которые помогут погубить вирус": Комаровский о самолечении
Свидетель нападения на мужчину с ребёнком поделился подробностями происшествия
Популярное
Шоу-бизнес
Светлану Немоляеву отправили в пансионат из-за проблем с сердцем

84-летняя звезда "Служебного романа" Светлана Немоляева пытается справиться с сердечно-сосудистым заболеванием, чтобы вернуться на сцену.

Светлану Немоляеву отправили в пансионат из-за проблем с сердцем
Как выявить недолив топлива на АЗС, рассказал эксперт
Авто
Как выявить недолив топлива на АЗС, рассказал эксперт
Здоровье
Когда пациент с COVID-19 не заразен, рассказали в Роспотребнадзоре
Общество
Политолог: преемник Путина должен устроить все политэлиты. Такой человек один
Любовь Степушова Жестокие русские - не хотят бесплатно отдавать свой газ Молдавии Любовь Степушова Ирина Шлионская Учёные озадачены: за Полярным кругом жили люди-грибы Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Потушить солнце: стартовал новый проект Билла Гейтса? Дмитрий Соколов
Шоу-бизнес
Съёмки шоу Кудрявцевой приостановили после нападок Пермяковой
Политика. Новости и аналитика
"Верни 40 миллионов": в Раде устроили демарш во время выступления Зеленского
Новый директор МХАТа объяснил, почему не стал работать с Бузовой
Шоу-бизнес
Новый директор МХАТа объяснил, почему не стал работать с Бузовой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников