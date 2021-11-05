Учёные узнали, почему COVID-19 не проходит долгое время

Вирус SARS-CoV-2 может легко попасть в мозг человека после вдыхания через нос, а затем «скрываться» там, что может вызвать долгосрочные неврологические проблемы, такие как проблемы с мышлением и памятью.

Нейроны инфицируются и не распознают вирус

Об этом сообщили Ученые из Исследовательского института Ротмана в Торонто и Калифорнийского национального института исследований приматов в Дэвисе, (Калифорния, США), сообщает NBC.

Исследователи из Торонто провели исследование на пациентах, у которых через семь месяцев после болезни проявлялись различные симптомы со стороны мозга.

Их мозг в среднем работал не так эффективно или совсем неэффективно, по сравнению с теми, у кого не было "ковида", сказала Эллисон Секулер, которая руководила исследованием.

Ученые предполагают, что вирус напрямую поражает нейроны в головном мозге, потенциально предлагая ключ к разгадке того, почему некоторые люди страдают от ряда симптомов спустя долгое время после их первоначального заражения COVID-19.

По словам экспертов, новый коронавирус может инфицировать нейроны, проникая через нос, минуя барьеры в мозге, которые обычно останавливают такие инфекции.

Доказательство того, что нейроны могут быть инфицированы коронавирусом, будет ключевым открытием. Такие клетки мозга отправляют информацию из мозга в другие части тела с помощью электрических импульсов.

Как полагают учёные, после присоединения к нейронам клетки нового коронавируса могут свободно циркулировать в организме, так как иммунная система его не атакует. Это одна из вероятных причин, по которым у некоторых людей с COVID-19 проблемы с памятью.

У пожилых и больных диабетом выше риск инфицирования нейронов

Ученые из Калифорнии провели исследование на макаках-резусах, зараженных новым коронавирусом. У пожилых обезьян или тех, кто страдает такими заболеваниями, как диабет, являющийся фактором риска COVID-19, с большей вероятностью разовьются нейрональные инфекции в головном мозге, считают они.

«Я считаю, что это гораздо более опасный вид инфекции», - сказал профессор неврологии Калифорнийского университете в Дэвисе Джон Моррисон. По его словам, если вирус может путешествовать по цепям мозга, то «он сможет добраться до нескольких областей мозга, которые опосредуют такие вещи, как познание и память, эмоции и настроение».

Это именно те проблемы, о которых так часто сообщают люди с длительным "ковидом".

Секулер также отвергла тех, кто утверждает, что длительные симптомы COVID «просто самовнушение».

«Да, хорошо, но это потому, что мозг контролирует всё. Ваше обоняние, ваша память, то, как вы видите мир, даже то, как вы чувствуете».

Результаты этих исследований ясно показывают, что COVID-19 каким-то образом влияет на мозг, но необходимы дополнительные исследования, чтобы точно определить, как это работает, сказала Секулер.