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В ЕМА дали комментарий по поводу нарушений при тестировании вакцины Pfizer

Наука

В Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) заявили, что данные о нарушениях при тестировании вакцины Pfizer никак не связаны с информацией о её безопасности и эффективности. Информация об этом заявлении появилась в РИА Новости.

В ЕМА дали комментарий по поводу нарушений при тестировании вакцины Pfizer

В ЕМА заявили по поводу нарушений при тестировании вакцины Pfizer следующее:

"Нам известно, что в статье в BMJ сообщается о ненадлежащих методах работы, предположительно имевших место в одной из исследовательских организаций США, участвовавших в основном исследовании. Несмотря на серьёзность этих заявлений, они не ставят под сомнение выводы об эффективности, безопасности и качестве самой вакцины".

О большом количестве нарушений в ходе исследования вакцины издание BMJ ранее проинформировала бывшая сотрудница и региональный руководитель организации Ventavia Брук Джексон.

В Европейском агентстве по лекарственным средствам подчеркнули, что ведомство ведёт совместную работу со своими коллегами в США — Американским управлением по контролю за продуктами и лекарствами, а также партнёрами в других странах.

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Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
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