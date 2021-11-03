В России QR-коды проверит вежливый искусственный интеллект

Искусственный интеллект, проверяющий QR-коды прививок против коронавируса, представила компания Addreality. Скоро такие устройства могут появиться в общественных местах.

Определять подлинность QR-кодов вакцинированных и переболевших граждан теперь ИИ будет следующим образом:

"Устройство сканирует QR-код и производит проверку в единственном федеральном решении для проверки QR-кодов, предложенным Минцифры", — передаёт РИА Новости информацию пресс-службы компании, разработавшей устройство.

ИИ, на основе которого работает изобретение, внимателен и достаточно вежлив. Он может напомнить гражданам об обязательном наличии маски и пожелать им хорошего отдыха.

Ожидается, что такие устройства могут внедрить на входе в рестораны, торговые центры, аэропорты и другие места скопления людей.

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