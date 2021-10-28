С 1 ноября популярный мессенджер WhatsApp прекратит оказывать техподдержку для многих старых моделей смартфонов. Изменения компания вносит из-за ряда требований мобильных платформ iOS и Android.
По сообщению издательства Metro, всего обновлять WhatsApp перестанут на 43 моделях. В частности:
Как отмечает издание, речь не идёт о полной и единовременной блокировке мессенджера. Просто пользователи не смогут обновлять приложение. Однако специалисты в таком случае призвали внимательно следить за работой WhatsApp. В системе безопасности могут появиться "дыры", что ведёт к риску утечки информации.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
В России очень сдержанно — на официальном уровне — отнеслись к информации о применении Украиной ударных беспилотников в Донбассе. Чем объясняется такая реакция?