EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Евросоюз может сам "выгнать" Польшу. Как - рассказал эксперт
Ввоз турецких "пестицидных" мандаринов запретил Роспотребнадзор
Депутат Рады Герус: Зеленский и его команда предали Украину из-за электроэнергии
Лукашенко назвал "христианской помощью" поставки электричества на Украину
Гортранспорт могут сделать бесплатным для многодетных семей
NIH США признал: мы давали деньги на изучение коронавируса в Ухане
Гинцбург: есть стопроцентный способ защиты от заражения COVID-19
Во сколько пандемия обошлась России, рассказали в Счётной палате
Пять секунд боя: неожиданно быстрая победа россиянина-новичка на чемпионате ММА

WhatsApp прекратит техподдержку на некоторых смартфонах с ноября

Наука

С 1 ноября популярный мессенджер WhatsApp прекратит оказывать техподдержку для многих старых моделей смартфонов. Изменения компания вносит из-за ряда требований мобильных платформ iOS и Android. 

WhatsApp прекратит техподдержку на некоторых смартфонах с ноября

По сообщению издательства Metro, всего обновлять WhatsApp перестанут на 43 моделях. В частности: 

  • Apple (IPhone SE (2016),
  • 6S и 6S Plus, на которых можно обновить ОС),
  • Samsung (Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core и Galaxy Ace 2),
  • Часть моделей LG, 
  • Huawei,
  • Sony. 

Как отмечает издание, речь не идёт о полной и единовременной блокировке мессенджера. Просто пользователи не смогут обновлять приложение. Однако специалисты в таком случае призвали внимательно следить за работой WhatsApp. В системе безопасности могут появиться "дыры", что ведёт к риску утечки информации. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

"Утечек информации в интернете не избежать"
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
Гортранспорт могут сделать бесплатным для многодетных семей
WhatsApp прекратит техподдержку на некоторых смартфонах с ноября
NIH США признал: мы давали деньги на изучение коронавируса в Ухане
Гинцбург: есть стопроцентный способ защиты от заражения COVID-19
Во сколько пандемия обошлась России, рассказали в Счётной палате
Пять секунд боя: неожиданно быстрая победа россиянина-новичка на чемпионате ММА
Врач назвал ещё одну "пандемию" в России: "О ней не кричат"
Госдеп США официально признал: в стране есть бесполые люди
Маск раскритиковал "налог на миллиардеров": Они и за вами придут
Бывшая Гогена Солнцева устроила драку на его свадьбе
Популярное
Мир. Новости мира
Почему в России не поверили в удар "Байрактара" в Донбассе

В России очень сдержанно — на официальном уровне — отнеслись к информации о применении Украиной ударных беспилотников в Донбассе. Чем объясняется такая реакция?

Почему в России не поверили в удар "Байрактара" в Донбассе
Пора демонтировать газопровод на Украину
Новости Украины
Пора демонтировать газопровод на Украину
Новости Украины
Эксперт: "Байрактары" ЛДНР нечем сбивать, нужна помощь России
Шоу-бизнес
Собчак подколола Соловьёва за дачу в загнивающей Европе
Любовь Степушова Пора демонтировать газопровод на Украину Любовь Степушова Дмитрий Соколов Святой профсоюз: какие святые помогают в работе Дмитрий Соколов Ирина Гусакова Почему чёрный перец полезен для здоровья Ирина Гусакова
Здоровье
COVID-вакцину запрещают в Северной Европе из-за "побочки" на сердце у мужчин
Здоровье
Доктор Мясников развеял миф о красном мясе, в который верил весь мир
Садальский высказался о назначении Хабенского на пост худрука МХТ
Российский шоу-бизнес
Садальский высказался о назначении Хабенского на пост худрука МХТ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников