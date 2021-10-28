WhatsApp прекратит техподдержку на некоторых смартфонах с ноября

С 1 ноября популярный мессенджер WhatsApp прекратит оказывать техподдержку для многих старых моделей смартфонов. Изменения компания вносит из-за ряда требований мобильных платформ iOS и Android.

По сообщению издательства Metro, всего обновлять WhatsApp перестанут на 43 моделях. В частности:

Apple (IPhone SE (2016),

6S и 6S Plus, на которых можно обновить ОС),

Samsung (Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core и Galaxy Ace 2),

Часть моделей LG,

Huawei,

Sony.

Как отмечает издание, речь не идёт о полной и единовременной блокировке мессенджера. Просто пользователи не смогут обновлять приложение. Однако специалисты в таком случае призвали внимательно следить за работой WhatsApp. В системе безопасности могут появиться "дыры", что ведёт к риску утечки информации.

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