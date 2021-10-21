"Билайн": решение суда не сильно скажется на продажах смартфонов Samsung

Компания "Билайн" не видит угрозы сильного снижения продаж мобильных устройств Samsung, даже после решения Арбитражного суда Москвы о запрете продавать 61 модель смартфонов этой фирмы.

ТАСС приводит слова представителя "Билайн":

"Решение суда на предмет запрета продажи в России некоторых моделей смартфонов Samsung пока не вступило в силу".

Магазины "Билайн" еще не получали указаний по изменению номенклатуры товаров и работают в прежнем режиме. В компании также считают, что решение суда не окажет сильного влияния на показатели рынка продаж смартфонов Samsung.

Ранее Pravda. Ru сообщила, что Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск швейцарской компании Sqwin SA и запретил продажу 61 модели смартфонов Samsung в России.

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