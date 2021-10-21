EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Арзамасова пробудила совесть телефонного мошенника
Суточный максимум заражений коронавирусом и смертей от него обновился в России
Войска Украины обстреляли жилые дома в Донбассе, ранены ребёнок и девушка
"Талибан"* оценил переговоры с Москвой: "Конференция была очень благотворной"
"Путин загнал ЕС в угол": британцы не увидели вину России в ситуации с газом
Макс Покровский высказался об отмене концертов: На грани банкротства
В МИД Франции заявили, что способны ввести финансовые санкции против Польши
Россиянина задержали в Чернобыльской зоне отчуждения украинские пограничники
Степаненко высказалась о разлучнице Брухуновой

Суд запретил продажу 61 модели смартфонов Samsung в России

Наука

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск швейцарской компании Sqwin SA и запретил продажу 61 модели смартфонов Samsung на территории РФ.

Суд запретил продажу 61 модели смартфонов Samsung в России

Теперь в России нельзя будет приобрести мобильные телефоны известной фирмы, начиная с Samsung Galaxy J5 до Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold.

РИА Новости сообщают, что такое решение было принято судом из-за нарушения сервисом Samsung Pay права на изобретение "Система электронных платежей", которое принадлежит Sqwin SA и охраняется российским патентом. В перечень моделей, которые запретили ввозить, продавать и хранить в России, вошли как раз те смартфоны, в которых есть функция Samsung Pay.

Запрет был введен еще в июле этого года, однако конкретные модели уточнили только 19 октября.

Решение первой инстанции было обжаловано и еще не вступило в законную силу.

Ранее Pravda. Ru сообщила, что компания Apple выпустит меньше новых iPhone из-за нехватки чипов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Самсунг откладывает выпуск первого в мире складного смартфона [НОВОСТИ]
Автор: Елена Федорова, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
Суд запретил продажу 61 модели смартфонов Samsung в России
Россию ждёт локдаун за локдауном
"Путин загнал ЕС в угол": британцы не увидели вину России в ситуации с газом
Макс Покровский высказался об отмене концертов: На грани банкротства
В МИД Франции заявили, что способны ввести финансовые санкции против Польши
Россиянина задержали в Чернобыльской зоне отчуждения украинские пограничники
Степаненко высказалась о разлучнице Брухуновой
Неприглядная правда фильма "Солнцепек" перепугала киевских русофобов
Поставки Западом оружия на Украину приведут к провокациям в Донбассе - МИД РФ
Европейский медрегулятор не может "найти" документы для признания "Спутника V"
Популярное
Мир. Новости мира
Учёные мира предрекли катастрофу опаснее пандемии коронавируса

Специалисты сферы здравоохранения со всего мира обратились с петицией к руководителям стран, которые будут участвовать в конференции по изменению климата (COP26) в Глазго (Шотландия).

Учёные мира предрекли катастрофу опаснее пандемии коронавируса
Экономист: почему объявлен не локдаун, а "режим нерабочих дней"
Общество
Экономист: почему объявлен не локдаун, а "режим нерабочих дней"
Российский шоу-бизнес
Больного COVID-19 Серова призвали покаяться в грехах
Политика. Новости и аналитика
Путин подписал указ о введении нерабочих дней
Ирина Гусакова Катарские авиалинии эвакуируют спортсменок из Афганистана Ирина Гусакова Любовь Степушова "Ковид"-диссидент может стать президентом Франции Любовь Степушова Ирина Шлионская Только тсс!.. ASMR может избавить от стресса шёпотом Ирина Шлионская
Здоровье
Названы главные выгодоприобретатели от коронавируса
Здоровье
Комаровский предсказал украинцам "последнюю осень" из-за COVID-19
Украинский эксперт возмущён вероломством Польши в газовом вопросе
Новости Европы
Украинский эксперт возмущён вероломством Польши в газовом вопросе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников