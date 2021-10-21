Суд запретил продажу 61 модели смартфонов Samsung в России

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск швейцарской компании Sqwin SA и запретил продажу 61 модели смартфонов Samsung на территории РФ.

Теперь в России нельзя будет приобрести мобильные телефоны известной фирмы, начиная с Samsung Galaxy J5 до Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold.

РИА Новости сообщают, что такое решение было принято судом из-за нарушения сервисом Samsung Pay права на изобретение "Система электронных платежей", которое принадлежит Sqwin SA и охраняется российским патентом. В перечень моделей, которые запретили ввозить, продавать и хранить в России, вошли как раз те смартфоны, в которых есть функция Samsung Pay.

Запрет был введен еще в июле этого года, однако конкретные модели уточнили только 19 октября.

Решение первой инстанции было обжаловано и еще не вступило в законную силу.

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