В комиссии РАН назвали "полностью антинаучным" прибор, защищающий от COVID-19

В сентябре 2021 года в Росздравнадзоре зарегистрировали прибор "Тор", который, по словам его создателей, эффективно защищает от коронавируса.

На форуме "Микроэлектроника 2021" заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак сообщил, что "Тор" в течение 15 минут работы обеспечивает человеку в течение суток защиту от заражения коронавирусной инфекцией. При этом, по словам чиновника, излучение прибора абсолютно безвредно для человека и в пять раз менее мощное, нежели излучение смартфонов.

На сайте производителя — концерна "Гранит" — говорится, что "…принцип действия прибора заключается в создании волнового антидота к спектру, который излучает РНК SARS-CoV-2. Такой способ волнового "зашумления" успешно подавляет коронавирус".

Член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, член-корреспондент РАН Алексей Масчан в начале октября направил письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко, в котором назвал полностью антинаучными сообщения о принципах действия прибора "Тор".

"Хотел бы выразить свое крайне негативное отношение к данному событию не только потому, что результаты испытания прибора не были опубликованы ни в одном авторитетном рецензируемом отечественном источнике и, следовательно, его волшебные антивирусные свойства, в лучшем случае, не доказаны, но и потому, что, как и в любых эзотерических разработках военной направленности, декларируемая рациональная основа является полностью антинаучной", — подчеркнул Алексей Масчан.

В прессе в связи с нынешней историей вокруг "Тора" — а стоит один такой прибор 3,6 млн рублей — вспомнили об истории десятилетней давности, когда изобретатель Виктор Петрик лоббировал установку фильтров для очистки воды в государственных и муниципальных учреждениях по всей России. Эти фильтры генерировали некие волны, которые и очищали воду.

Российская академия наук тогда приложила немало усилий, чтобы доказать, что приборы Виктора Петрика совершенно не соответствуют тому назначению, о котором он заявлял. Проще говоря, воду эти приборы не очищали и пользы от них никакой не было.