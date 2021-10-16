Сирена сработала на МКС из-за сбоя в системе управления

Экипаж Международной космической станции сообщил о срабатывании ночью сирены из-за сбоя в системе управления.

"У нас сейчас сработало оповещение … Через секунду снялось. Но была сирена по станции", — цитирует РИА Новости сообщение космонавта Антона Шкаплерова подмосковному Центру управления полётами.

Шкаплеров уточнил, что сирена сработала из-за временного пропадания готовности навигационного обеспечения в системе управления движением и навигации модуля "Звезда".

Позднее хьюстонский Центр управления полетами сообщил МКС, что каких-то действий от экипажа не требуется.

Ранее сообщалось о потере МКС ориентации во время теста двигателей корабля "Союз МС-18". Станцию развернуло на 57 градусов. Положение МКС удалось восстановить в течение получаса с помощью двигателей российского модуля.

Напомним, в настоящее время на МКС находится 65-я экспедиция, в состав которой вошли россияне Олег Новицкий, Пётр Дубров и Антон Шкаплеров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Том Песке.

Кроме того, на станции проводят съёмки фильма под рабочим названием "Вызов", в которых участвуют режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.