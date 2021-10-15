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ЧП на МКС: Международная космическая станция потеряла ориентацию

Наука

На Международной космической станции (МКС) — нештатная ситуация. Космическая станция потеряла ориентацию в пространстве во время тестирования двигателей "Союза МС-18". Этот космический корабль должен вернуть на Землю актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко.

ЧП на МКС: Международная космическая станция потеряла ориентацию

По сообщениям NASA, с американского сегмента Международной космической станции о случившемся незамедлительно была направлена информация в Центр управления полетами (ЦУП). Антон Шкаплеров, специалист ЦУП, отметил, что в аварийном сообщении говорилось о потере ориентации. Это произошло во время тестирования системы управления движения номер два космического корабля "Союз МС-18".

Известно, что на 17 октября было запланировано возвращение экипажа из числа российских актрисы и режиссера на Землю. Клим Шипенко и Юлия Пересильд в эти дни заняты специальными тренировками по спуску.

Стыковка корабля "Союз-2.1а" с "киноэкипажем" на борту с Международной космической станцией состоялась 5 октября 2021 года. Во время стыковки тоже возникла аварийная ситуация.

  • Это произошло из-за отказа двух комплектов оборудования автоматической системы сближения "Курс".
  • Стыковка проводилась в ручном режиме.

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Стыковка корабля с МКС
Автор: Петр Ермилин, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
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