ЧП на МКС: Международная космическая станция потеряла ориентацию

На Международной космической станции (МКС) — нештатная ситуация. Космическая станция потеряла ориентацию в пространстве во время тестирования двигателей "Союза МС-18". Этот космический корабль должен вернуть на Землю актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко.

По сообщениям NASA, с американского сегмента Международной космической станции о случившемся незамедлительно была направлена информация в Центр управления полетами (ЦУП). Антон Шкаплеров, специалист ЦУП, отметил, что в аварийном сообщении говорилось о потере ориентации. Это произошло во время тестирования системы управления движения номер два космического корабля "Союз МС-18".

Известно, что на 17 октября было запланировано возвращение экипажа из числа российских актрисы и режиссера на Землю. Клим Шипенко и Юлия Пересильд в эти дни заняты специальными тренировками по спуску.

Стыковка корабля "Союз-2.1а" с "киноэкипажем" на борту с Международной космической станцией состоялась 5 октября 2021 года. Во время стыковки тоже возникла аварийная ситуация.

Это произошло из-за отказа двух комплектов оборудования автоматической системы сближения "Курс".

Стыковка проводилась в ручном режиме.

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