На "Розе Хутор" апробируют новые стандарты развития туристской инфраструктуры

"Зеленые стандарты" для всей туротрасли, направленные на минимизацию экологического следа, планируется разработать к марту 2022 года. Об этом заявила руководитель АНО "Научно-исследовательский институт устойчивого развития в строительстве" Вера Бурцева.

Инструментарий "зеленых стандартов" проектирования и создания инфраструктуры, ориентированный на охрану окружающей среды, благополучие людей и экономическую эффективность, пришел на девелоперский рынок России на волне зимних Олимпийских игр 2014. Этот метод дает заказчику гибкий оценочный подход к управлению качеством возводимых объектов, а исполнителю — практическое руководство и экспертную поддержку для достижения лучшего результата.

"Сегодня использование зеленых технологий — общее место на развитых рынках. Строительные нормы и правила, обязательные к применению в Росcии, направлены прежде всего на безопасность объектов, а не на такие характеристики как экологическая эффективность, сбережение ресурсов, комфорт потребителей. И если в строительстве жилых зданий или офисов "зеленые стандарты" уже активно применяются, поскольку интересны для создания добавленной ценности к их продуктам, то на уровне возведения рекреационных объектов эта тема фактически никогда не поднималась. Сегодня есть попытки создания туристской инфраструктуры на различных природных территориях, но такие знания и практики никогда не обобщались", — рассказала директор АНО "НИИ устойчивого развития в строительстве" Вера Бурцева.

Эксперт пояснила, что основополагающим принципом нового стандарта будет объединение интересов трех сфер — человек, экология и экономика.

"Сегодня сплошь и рядом видно, что во главе угла — получение максимальной прибыли, в то время как интересы конечного потребителя и, тем более, бережное отношение к окружающей среде — второстепенны. Поэтому и получаются такие "человейники", отнюдь не украшающие наши города. Мы считаем, что в перспективе этот подход не может оставаться доминирующим — слишком быстро растет давление на рынок и со стороны все более разборчивых потребителей, и со стороны общественного мнения, и со стороны позиции властей", — отмечает Вера Бурцева.

Вера Бурцева - директор НИИУРС и Дмитрй Колосов - директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта "Роза Хутор".

Поменять вектор в этой сфере собирается курорт "Роза Хутор", выступив с инициативой создания "зеленых стандартов" возведения туристкой инфраструктуры для всей туротрасли России.

"Зеленый код" — наш корпоративный стандарт, по которому мы будем оценивать качество возведения туристской инфраструктуры для природного туризма. Такие объекты должны, с одной стороны, соответствовать ожиданиям гостей, уменьшать антропогенный след и не превращаться в операционную проблему с точки зрения эксплуатационных расходов", — подчеркнул директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта "Роза Хутор" Дмитрий Колосов.

С применением "Зеленого кода" в окрестностях "Роза Хутор" будет создана сеть опорных лагерей для пеших маршрутов. Курорт инициировал экспертную дискуссию относительно формирования "зеленых стандартов" для туротрасли и готов активно делиться опытом их внедрения для последующего масштабирования. Их формированием займется специальная рабочая группа, в которую войдут инженеры, архитекторы, специалисты по созданию генерального плана.

По мнению Дмитрия Колосова, совместно разработанные "зеленые стандарты" могут стать для своеобразной "азбукой" для продуманного подхода к возведению рекреационной инфраструктуры и будут включать в себя обстоятельное руководство по выбору соответствующих архитектурно-планировочных, инженерно-технических и сопутствующих организационных решений.