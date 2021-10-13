Сбербанк перешёл на энергию из возобновляемых источников

В Москве начал работать международный форум "Российская энергетическая неделя", главной темой которого стала мировая энергетика. В частности, на мероприятии стало известно, что главный российский банк не отступает от курса на "зеленую" энергию. В течение 2021 года 27 крупнейших объектов Сбера перешли на получение энергии из возобновляемых источников.

Как рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов журналистам в кулуарах форума, "зеленая" энергия составляет не менее 9% от объема, потребляемого всей инфраструктурой банка. В будущем году правлением Сбера была поставлена амбициозная задача нарастить использование такой энергии до 22-23% от общего объема.

"Мы занимаемся интеграцией "зеленых" технологий в наши процессы уже 3 года. Одно из важнейших направлений — уход от потребления бумаги. За эти 3 года мы смогли заметно уменьшить количество используемых бумажных носителей: во внутренних процессах — на 83%, во внешних — на 29%. Наши эксперты подсчитали, что это позволило спасти не менее 160 000 деревьев. В этот год, когда наш банк отмечает 180-летие, мы утвердили программу "Зеленый марафон", в рамках которой наши сотрудники уже посадили 180 000 деревьев во всех регионах России", — пояснил Кузнецов.