Гитлер, ХАМАС и "Мужское государство": слит секретный чёрный список Facebook

Чтобы избежать обвинений в помощи террористам в распространении пропаганды, Facebook в течение многих лет запрещал пользователям свободно говорить о людях и группах, которые, по его мнению, "способствуют насилию".

Началось это в 2012 году и с тех пор превратилось в так называемую политику опасных лиц и организаций — широкий набор ограничений на то, что почти три миллиарда пользователей соцсети могут публиковать, а что — нет.

До недавнего времени — точнее до вчерашнего дня — этот список был секретным документом "для внутреннего пользования". Юристы и борцы за гражданские свободы многократно призывали компанию его опубликовать, чтобы пользователи знали, когда и за какие публикации им грозит удаление поста или приостановка действия учётной записи.

12 октября издание The Intercept опубликовало "тайный" список Facebook.

В 100-страничном документе, как оказалось, более 4000 фигурантов. В публикации отмечается, что "почти все и вся в списке считаются врагами или угрозой для Америки или её союзников" и более половины из них — предполагаемые иностранные террористы.

Немного о "фигурантах" чёрного списка Facebook

Почти тысяча записей в террористической части списка совпадает с санкционным списком Министерства финансов США, например:

филиалы Исламского государства* (ИГ*, ранее ИГИЛ*) и "Аль-Каиды"* перечислены рядом с ХАМАСОМ*, "Хезболлой"*, "Талибаном"*, йеменскими боевиками-хуситами, а также организациями, связанными с Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР), такими как "Иранская компания по производству тракторов”.

коммунистические партии Индии и Филиппин, как и Рабочая партия Курдистана (РПК), объявленная Турцией террористической организацией;

другие известные имена — японский культ смерти "Аум Синрикё" и подразделение "Атомваффен", группа сторонников превосходства белых в США, недавно разоблачённая, как тайно поддерживаемая ФБР.

В категории организованной преступности, как и следовало ожидать, перечислены основные уличные банды США, латиноамериканские короли, мексиканские наркокартели.

Отдельного внимания заслуживает категория "Группы ненависти”, там наряду с нацистами Второй мировой войны есть десятки групп, типа "Международный орден тамплиеров", "Гордые мальчики" и украинский неонацистский батальон "Азов" и… активисты за права мужчин из "Мужского государства".

В категорию "Ненавистные личности" включены:

исторические злодеи, такие как нацистский диктатор Адольф Гитлер и его итальянский союзник Бенито Муссолини ;

и его итальянский союзник ; современные "герои", такие как командир батальона "Азов" Андрей Билецкий, британский активист Томми Робинсон и другие.