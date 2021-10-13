Чтобы избежать обвинений в помощи террористам в распространении пропаганды, Facebook в течение многих лет запрещал пользователям свободно говорить о людях и группах, которые, по его мнению, "способствуют насилию".
Началось это в 2012 году и с тех пор превратилось в так называемую политику опасных лиц и организаций — широкий набор ограничений на то, что почти три миллиарда пользователей соцсети могут публиковать, а что — нет.
До недавнего времени — точнее до вчерашнего дня — этот список был секретным документом "для внутреннего пользования". Юристы и борцы за гражданские свободы многократно призывали компанию его опубликовать, чтобы пользователи знали, когда и за какие публикации им грозит удаление поста или приостановка действия учётной записи.
12 октября издание The Intercept опубликовало "тайный" список Facebook.
В 100-страничном документе, как оказалось, более 4000 фигурантов. В публикации отмечается, что "почти все и вся в списке считаются врагами или угрозой для Америки или её союзников" и более половины из них — предполагаемые иностранные террористы.
Почти тысяча записей в террористической части списка совпадает с санкционным списком Министерства финансов США, например:
В категории организованной преступности, как и следовало ожидать, перечислены основные уличные банды США, латиноамериканские короли, мексиканские наркокартели.
Отдельного внимания заслуживает категория "Группы ненависти”, там наряду с нацистами Второй мировой войны есть десятки групп, типа "Международный орден тамплиеров", "Гордые мальчики" и украинский неонацистский батальон "Азов" и… активисты за права мужчин из "Мужского государства".
В категорию "Ненавистные личности" включены:
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