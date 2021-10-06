Аналитик оценил опасность потенциальной утечки биометрических данных

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в интервью Pravda.Ru прокомментировал заявление президента группы InfoWatch Натальи Касперской об опасности использования биометрических данных в России.

По словам эксперта, слова Касперской о том, что утечка биометрических данных может привести к незаконным сделкам с недвижимостью, на данный момент является малозначительными рисками. Ульянов подчеркнул, что сейчас невозможно проводить сделки с недвижимостью благодаря биометрии, поэтому пока не стоит опасаться, что на гражданина РФ могут оформить квартиру или машину без его ведома.

"Тут важно не перестараться. Для каких-то простых вещей биометрия — это нормально. Если мы говорим о серьёзных вещах, таких как сделки с недвижимостью, банковские счета, перевод денег, то это уже не всегда безопасно. Поэтому тут важно какой-то баланс сохранять", — подчеркнул Ульянов.

Он добавил, что из-за различных опасений россияне редко пользуются биометрией. При этом, по его мнению, их страхи по большей части справедливы.

"Опять же возникает вопрос: "А что делать, когда биометрические данные утекут, попадут в руки злоумышленников?". Мы же не сможем сменить голос, сменить отпечатки пальцев. Поэтому эти вопросы повисают в воздухе. Торопиться и использовать технологии только ради самих технологий, показывать, что мы такие прогрессивные, нецелесообразно", — сказал аналитик.

Ранее сообщалось, что российские власти рассчитывают на массовую добровольную сдачу жителями биометрических данных. В Минцифры считают, что в ближайшей перспективе количество записей в Единой биометрической системе (ЕБС) достигнет 70 миллионов.

Касперская в свою очередь раскритиковала эти планы, пояснив, что данные граждан впоследствии могут использовать при оформлении незаконных сделок с недвижимостью и для управления счетами в банках.

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