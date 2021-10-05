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"Дилетанты": Юрий Лоза резко высказался о полете киноэкипажа на МКС

Наука

Певец Юрий Лоза не оставил без внимания полет на МКС экипажа в составе космонавта Антона Шкаплерова, актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко.

"Дилетанты": Юрий Лоза резко высказался о полете киноэкипажа на МКС

Пересильд и Шипенко отправились на космическую станцию ради съемок фильма "Вызов" — это будет первая в истории кинематографа картина с участием профессиональных съемок в космосе.

Правда, Юрию Лозе произошедшее категорически не нравится. По его словам, на Первом канале пиарят нескольких актеров, которые к космонавтике не имеют ни малейшего отношения.

"Ранее медийные персонажи неумело танцевали со звездами паркета, выходили на сцены академических театров, плавали в бассейне с дельфинами, тусовались на манеже цирка и нарезали круги по льду (кстати, до сих пор нарезают) вместе с настоящими фигуристами. Я даже боюсь представлять — какие профессии будут дискредитированы в дальнейшем, и куда пригласят раскрученных дилетантов", — написал Лоза в посте в социальной сети "ВКонтакте".

Летом некоторые СМИ сообщали, что руководитель пилотируемых программ космонавт Сергей Крикалев выражал несогласие с тем, что в космос отправят людей без должного отбора и по урезанной программе подготовки. А помимо этого, в нарушение согласованных планов подготовки и отправки на МКС профессиональных экспедиций.

11 июня было объявлено, что Сергей Крикалев переходит на должность советника главы "Роскосмоса". Однако спустя несколько дней появилась информация, что он продолжит работать на посту руководителя пилотируемых программ.

Критиковал проект и космонавт Михаил Корниенко. По его словам, "туристам и артистам" на МКС не место. Ранее он заявил "Газете.Ru", что не видит ничего уникального в том, что Юлия Пересильд и Клим Шипенко "полетят на МКС на 10 дней за 2 млрд рублей".

Напомним, по сюжету фильма "Вызов" в космос отправляется женщина-кардиохирург, чтобы сделать операцию на сердце космонавту. Предполагается, что съемки в космосе займут примерно 35 минут от общего хронометража фильма.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Владимир Губарев
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