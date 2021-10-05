ОС уже доступна для загрузки: Microsoft на день раньше выпустила Windows 11

В главном офисе корпорации Microsoft в США официально объявили о выпуске новой операционной системы Windows 11, передаёт издание The Verge.

Изначально руководители Microsoft сообщали, что обновление будет доступно во вторник, 5 октября. Однако новая версия появилась в Сети уже накануне вечером. Windows 11 выпустили досрочно. Пользователи по всему миру устанавливают ОС на свои ноутбуки и компьютеры.

"Windows 11 — это новый опыт, который призван приблизить вас к тому, что вы любите", — рассказали в американской корпорации.

Добавим, что установить Windows 11 можно лишь на технику, работающую с процессором Intel Core восьмого поколения или Ryzen 2000 и новее. Кроме того, для загрузки необходимо освободить 4 ГБ оперативной памяти на устройстве с 64 ГБ постоянной памяти. Пользователи соцсетей уже оценили новую ОС. Многим из них понравился тёмный режим Windows 11.

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