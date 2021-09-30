Эксперт: некоторые устройства Apple могут остаться без Интернета

По словам технического директора хостинг-провайдера и регистратора доменов REG. RU Александра Хакимова, в связи с окончанием действия цифрового сертификата IdenTrust DST Root CA X3, который подтверждает соединение между устройствами и ресурсами в интернете, миллионы владельцев гаджетов Apple могут остаться без доступа к Сети.

По предварительным данным, пользовательские устройства, "не знающие" о новых корневых сертификатах, после 30 сентября перестанут открывать страницы в интернете, передаёт "Газета.Ru".

Александр Хакимов считает, что с неполадками, скорее всего, столкнутся обладатели гаджетов от корпорации Apple.

Речь идёт о смартфонах iPhone, планшетах iPad, которые не прошли обновление до iOS 10, ноутбуков MacBook с macOS 10.12.0 и старше.

Также эксперт предупредил геймеров о возможных сложностях. Проблемы с большой вероятностью возникнут на игровых консолях PlayStation 3 и PlayStation 4 с версией прошивки старше 5.00.

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