Казахстанский владелец "Бурана" сообщил о молчании Рогозина

Казахстанский предприниматель Даурен Муса вновь напомнил о споре вокруг орбитального корабля "Буран". Компании Мусы принадлежат права на второй экземпляр корабля, а также на макет "Бурана", которые хранятся на Байконуре.

По словам Даурена Мусы, "Роскосмос" не обращался к ракетно-космической корпорации "Байконур" с предложениями по дальнейшей судьбе "Бурана". "От Дмитрия Рогозина никаких предложений не поступало, и вряд ли поступит", — написал он на своей странице в Facebook.

Правда, надо заметить, что ни "Роскосмос", ни его глава не сообщали о намерениях что-либо предложить Даурену Мусе и возглавляемой им корпорации.

Спор вокруг "Бурана" разгорелся после того, как в начале сентября специалисты НПО "Молния" (где во времена СССР разработали этот орбитальный корабль) посетили место его хранения. Сначала были сообщения, что речь идет о подготовке к транспортировке корабля на территорию России. Но затем и в "Молнии", и в "Роскосмосе" эту информацию опровергли.

По мнению Даурена Мусы, у представителей российских компаний нет "никаких легитимных оснований… для таких демаршей". Он посоветовал срочно спасать "распиленные подводные лодки, разрушенные памятники советским солдатам и миллиарды народных денег, вывезенных в западные банки".

Дмитрий Рогозин в ответ заявил, что есть угроза утраты "Буранов" и "Энергии-М". Мусу он назвал "плохим собственником" и посоветовал "не писать гадости" о российской космической отрасли, "в которой Вы ничего не соображаете".

Глава "Роскосмоса" также отметил, что Россия несет расходы на охрану имущества, которое ей не принадлежит. И выразил надежду на судебное решение, которое позволит "Буранам" обрести более заботливого хозяина. Либо же хотя обяжет казахстанского предпринимателя вкладывать деньги в сохранение уникальных экспонатов.