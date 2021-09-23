Планируют ли новые обязательные ЕГЭ в РФ, рассказали в Рособрнадзоре

По словам сотрудников Рособрнадзора, в ближайшие годы в России не рассматривают введение новых обязательных ЕГЭ, кроме русского языка и математики.

В ведомстве подчеркнули, что государственные экзамены по литературе и другим предметам ученики по-прежнему смогут выбирать самостоятельно, передаёт РИА Новости. Тем не менее ежегодно эксперты предлагают ввести тот или иной предмет в перечень обязательных при проведении аттестации. Специалисты Рособрнадзора отмечают, что эти планы пока не утверждены в официальных документах, поэтому в 2022 году порядок проведения ЕГЭ останется без изменений.

"Вопрос увеличения числа обязательных предметов должен рассматриваться в плоскости целесообразности и необходимости для удовлетворения запросов общества и государства", — сообщили в Рособрнадзоре.

Сотрудники ведомства убеждены, что гораздо важнее сейчас научить: выпускников

правильно мыслить,

аргументировать взгляды,

следить за речевой культурной.

Именно для этого им предлагается написать итоговое сочинение.

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