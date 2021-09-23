По словам сотрудников Рособрнадзора, в ближайшие годы в России не рассматривают введение новых обязательных ЕГЭ, кроме русского языка и математики.
В ведомстве подчеркнули, что государственные экзамены по литературе и другим предметам ученики по-прежнему смогут выбирать самостоятельно, передаёт РИА Новости. Тем не менее ежегодно эксперты предлагают ввести тот или иной предмет в перечень обязательных при проведении аттестации. Специалисты Рособрнадзора отмечают, что эти планы пока не утверждены в официальных документах, поэтому в 2022 году порядок проведения ЕГЭ останется без изменений.
"Вопрос увеличения числа обязательных предметов должен рассматриваться в плоскости целесообразности и необходимости для удовлетворения запросов общества и государства", — сообщили в Рособрнадзоре.
Сотрудники ведомства убеждены, что гораздо важнее сейчас научить: выпускников
Именно для этого им предлагается написать итоговое сочинение.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Мария Порошина разместила фотографию, глядя на которую подписчики решили, что актриса скоро снова станет мамой.