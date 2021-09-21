Специалисты американской корпорации Apple работают над технологией, с помощью которой пользователь сможет узнать о своей депрессии или проблемах с когнитивными способностями.
Создатели технологии задействуют следующие данные iPhone:
По данным The Wall Street Journal, над этим проектом также трудятся Калифорнийский университет и компания Biogen.
Некоторые пользователи раскритиковали идею Apple по следующим причинам:
Ранее экс-сотрудник американских спецслужб и один из самых популярных разоблачителей массовой слежки Эдвард Сноуден предостерёг владельцев Apple от воровства компанией персональных данных. Среди них могут оказаться даже политические взгляды. Также Сноуден призвал политиков противостоять подобным преступлениям.
"Но здесь есть чёткая граница между тем, что находится в их собственности и в вашей собственности", — подчеркнул Эдвард Сноуден.
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