EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Газпром не купил доптранзит газа через Украину - цены в Европе рванули вверх
Сентябрь этого года станет самым холодным с начала столетия
Washington Post: "Наша редакция столкнулась с реальной проблемой"
Климкин заявил, что после выборов Путин начнёт "волну дестабилизации Украины"
Лава проснувшегося на Канарах вулкана продолжает уничтожать всё на своём пути
Bloomberg: коронавирус убил больше людей, чем "испанка"
Клоун напал на женщину в центре Вены. Полиция узнала об этом из соцсетей
Власти Перми опубликовали список жертв Тимура Бекмансурова
В России планируют снизить количество абортов на 50 процентов

"Банкиры", отдыхающие на нарах, скоро не смогут звонить "клиентам"

Наука » Технологии » Связь

Сотовых операторов в самое ближайшее время законодательно обяжут блокировать номера телефонов, которыми пользуются заключённые российских тюрем. Для этого нужно будет лишь заявление от сотрудников ФСИН.

"Банкиры", отдыхающие на нарах, скоро не смогут звонить "клиентам"

Соответствующий законопроект разработан Минюстом и, будучи размещён на портале правовых актов, проходит этап публичных слушаний.

Согласно тексту документа, в случае обнаружения на территории колонии работающего телефона, ответственный сотрудник ФСИН должен будет направить оператору связи требование о блокировке номера, а тот, в свою очередь, в течение трёх дней — блокировку осуществить.

Идея сама по себе, несомненно, хорошая, поскольку большинство телефонных мошенников, успешно опустошающих кошельки доверчивых россиян, делают это как раз-таки "отдыхая на нарах".

... но что-то у них недоработано

Как выяснили "Известия", специалисты по информационной безопасности и юристы сомневаются в эффективности и даже целесообразности "разведения дополнительной волокиты".

Так, например, Евгений Царёв, управляющий RTM Group, специализирующейся в том числе на информационной безопасности, назвал ожидаемый эффект от нововведения сомнительным в плане борьбы с телефонными аферистами. По его словам, у ФСИН уже есть "достаточное количество возможностей" пресекать телефонное общение заключённых с внешним миром.

"Не очень понятно, как ФСИН будет устанавливать номера. Сотрудникам проще физически изъять все телефоны", — согласен с ним Алексей Лукацкий, эксперт по информационной безопасности CISCO Systems.

А адвокат Алексей Гавришев опасается, что без связи могут остаться вообще посторонние люди, к тюрьме и мошенникам отношения не имеющие:

"Непонятно, как будут вычисляться номера, находящиеся "на зоне", если мошенники пользуются программами подмены номеров. Эта технология используется для звонков с браузера. У того, кому звонят, на экране в таком случае появляется произвольный номер — каждый раз разный. Но реально существующий.

То есть, заблокированным может оказаться любой легальный пользователь, который вообще не знал, для чего его номер используется".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
Мураев назвал правящую элиту Украины "идиотами у власти"
Газпром не купил доптранзит газа через Украину - цены в Европе рванули вверх
Сентябрь этого года станет самым холодным с начала столетия
Washington Post: "Наша редакция столкнулась с реальной проблемой"
Климкин заявил, что после выборов Путин начнёт "волну дестабилизации Украины"
Лава проснувшегося на Канарах вулкана продолжает уничтожать всё на своём пути
Bloomberg: коронавирус убил больше людей, чем "испанка"
Клоун напал на женщину в центре Вены. Полиция узнала об этом из соцсетей
Власти Перми опубликовали список жертв Тимура Бекмансурова
В России планируют снизить количество абортов на 50 процентов
Популярное
Происшествия
"Эта гадина училась у нас": директор центра образования описала стрелка из Перми

Директор образовательного центра "Олимп" Елена Полуянова охарактеризовала пермского стрелка, который ранее учился владеть оружием в этом учреждении.

"Эта гадина училась у нас": директор центра образования описала стрелка из Перми
Итог выборов в Думу: Медведев выбывает из президентской гонки 2024 года
Федеральные
Итог выборов в Думу: Медведев выбывает из президентской гонки 2024 года
Политика. Новости и аналитика
Выборы: названы регионы, в которых "Единая Россия" проиграла
Политика. Новости и аналитика
Шойгу и Лавров намерены отказаться от мандатов депутатов после победы ЕР
Ирина Шлионская Отпечатки детских ладоней оказались древнейшим образцом тибетского искусства Ирина Шлионская Игорь Буккер "Ловушка для скульптора": кто займёт место Колумба? Игорь Буккер Андрей Мартынюк Команда Зеленского: что они ни делают, не идут дела Андрей Мартынюк
Общество
Под прицел пермского стрелка чудом не попали второклассники
Криминал
В пресс-службе вуза рассказали о первой жертве пермского стрелка
Путин отреагировал на стрельбу в Пермском университете
Происшествия
Путин отреагировал на стрельбу в Пермском университете
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников