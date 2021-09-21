"Банкиры", отдыхающие на нарах, скоро не смогут звонить "клиентам"

Сотовых операторов в самое ближайшее время законодательно обяжут блокировать номера телефонов, которыми пользуются заключённые российских тюрем. Для этого нужно будет лишь заявление от сотрудников ФСИН.

Соответствующий законопроект разработан Минюстом и, будучи размещён на портале правовых актов, проходит этап публичных слушаний.

Согласно тексту документа, в случае обнаружения на территории колонии работающего телефона, ответственный сотрудник ФСИН должен будет направить оператору связи требование о блокировке номера, а тот, в свою очередь, в течение трёх дней — блокировку осуществить.

Идея сама по себе, несомненно, хорошая, поскольку большинство телефонных мошенников, успешно опустошающих кошельки доверчивых россиян, делают это как раз-таки "отдыхая на нарах".

... но что-то у них недоработано

Как выяснили "Известия", специалисты по информационной безопасности и юристы сомневаются в эффективности и даже целесообразности "разведения дополнительной волокиты".

Так, например, Евгений Царёв, управляющий RTM Group, специализирующейся в том числе на информационной безопасности, назвал ожидаемый эффект от нововведения сомнительным в плане борьбы с телефонными аферистами. По его словам, у ФСИН уже есть "достаточное количество возможностей" пресекать телефонное общение заключённых с внешним миром.

"Не очень понятно, как ФСИН будет устанавливать номера. Сотрудникам проще физически изъять все телефоны", — согласен с ним Алексей Лукацкий, эксперт по информационной безопасности CISCO Systems.

А адвокат Алексей Гавришев опасается, что без связи могут остаться вообще посторонние люди, к тюрьме и мошенникам отношения не имеющие:

"Непонятно, как будут вычисляться номера, находящиеся "на зоне", если мошенники пользуются программами подмены номеров. Эта технология используется для звонков с браузера. У того, кому звонят, на экране в таком случае появляется произвольный номер — каждый раз разный. Но реально существующий. То есть, заблокированным может оказаться любой легальный пользователь, который вообще не знал, для чего его номер используется".