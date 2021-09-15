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Дмитрия Рогозина разозлили "идиотские" смайлики в "Фейсбуке"

Наука

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выложил весьма резкий пост на своей странице в "Фейсбуке". Правда, речь на этот раз шла не о состоянии дел в космической отрасли.

Дмитрия Рогозина разозлили "идиотские" смайлики в "Фейсбуке"

Из себя Дмитрия Олеговича вывели посты подписчиков со смайликами, который он назвал "идиотскими".

"Друзья, большая просьба: не ставьте мне мулаковатые мемы и идиотские смайлики. Мне 57 лет, я советский человек, трижды дед. Если хотите что-то сказать, напишите, но не надо этих у…ных фбшных рисунков мне в ленту. Будете ими злоупотреблять, с резью на сердце буду с вами прощаться. Роскосмос — очень консервативная, реакционная и петроградская отрасль. Любит передовые технологии, но не любит нафталинновых "друзей". С надеждой на понимание", — написал Рогозин (так в сообщении, при этом не совсем понятно, что такое "петроградская отрасль").

Ну и о куда более серьёзных вещах. Гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов сообщил РИА "Новости" о прекращении технического проектирования сверхтяжёлой ракеты для полетов на Луну.

Впрочем, нельзя сказать, что эта неожиданная новость. Ещё в декабре прошлого года Дмитрий Рогозин сообщил, что проект сверхтяжёлой ракеты будет пересмотрен из-за пересмотра технологий. Речь идет об использовании метана в качестве топлива вместо кислорода и керосина.

В январе нынешнего года совет Российской академии наук по космосу рекомендовал отложить создание сверхтяжёлой ракеты. Отметим, что разрабатывался как раз проект подобной ракеты с кислородно-керосиновым двигателем.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Владимир Губарев
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