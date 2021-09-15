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Россия прекратила проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну

Наука

Россия прекратила проектирование сверхтяжёлой ракеты для полетов на Луну. По словам директора Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрия Баранова проект могут возобновить после уточнения программы.

Россия прекратила проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну

В декабре прошлого года гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал в Facebook о переносе проекта новой сверхтяжелой ракеты "Енисей". Более тяжелая версия ракеты получила название "Дон". Рогозин аргументировал перенос проекта пересмотром использования другого топлива — метана вместо кислорода и керосина.

В январе 2021 года Российская академия наук по космосу предложила отложить создание ракеты. В феврале Баринов сообщил журналистам, что проект "Енисей" приостановлен из-за изменений во внешнем облике ракеты.

15 сентября Баринов рассказал, что работы над сверхтяжелой ракетой прекращены на стадии технического проектирования, передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что проект должен завершиться в октябре 2021 года.

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Автор: Владан Джурич, Куратор: Владимир Губарев
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