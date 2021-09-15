Российская компания "Промобот" совместно с дистрибьютером GoldenSIM создали робота для продажи сим-карт. Робот был запущен в Москве в качестве пилотного проекта.
Директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев рассказал, что в случае успеха планируется закупить еще десять таких роботов.
Кивокурцев отметил, что особенность робота заключается в самостоятельном обслуживании клиента.
"Робот выдает сим-карту клиенту и дает инструкции по регистрации, клиент регистрируется через робота или мобильное приложение и активирует сим-карту", — рассказал Кивокурцев ТАСС.
Робот выполняет несколько функций:
Место эксплуатации робота — аэропорт, вокзалы и торговые центры.
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