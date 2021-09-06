WhatsApp бросит пользователей на произвол судьбы

С 1 ноября популярный мессенджер WhatsApp прекратит поддержку старых моделей смартфонов. Ограничения в одинаковой мере коснутся устройств на базе iOS и Android.

Как сообщается на официальном сайте WhatsApp, поддержка мессенджера будет отключена на смартфонах с iOS 9 и Android 4.0.1 и ниже. В том же сообщении владельцам попадающих в указанные категории устройств рекомендуют сменить гаджеты на более новые, а перед этим не забыть сохранить истории чатов.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на портал Metro, в «черный список» попадут 43 модели смартфонов, включая такие марки, как iPhone, Samsung, Sony, Huawei и другие. На том же ресурсе поименно перечисляются конкретные модели гаджетов, владельцы которых с 1 ноября останутся без WhatsApp.

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