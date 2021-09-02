Сергей Иванов: ГТС Украины развалится сама по себе рано или поздно

Газотранспортную систему Украины надо менять, так как она может разрушиться сама по себе, сообщил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Украинская газотранспортная система устарела и её надо менять, так как есть риск разрушения ГТС в будущем. Такое мнение высказал Сергей Иванов в рамках Восточного экономического форума, сообщает РЕН-ТВ .

Представитель президента, сравнивая "Северный поток-2" и ГТС Украины, рассказал о достоинствах и недостатках газопроводов для окружающей среды.

"Украинский трубопровод надо модернизировать, старый металл выбрасывает СО 2 гораздо больше, рано или поздно он развалится сам по себе. При этом "Северный поток-2" — это экологический проект", металл совершенно другой, компрессоров в два раза меньше и протяжённость трубы на 2 тысячи километров короче", — отметил Иванов.

По мнению представителя президента, "Северный поток-2" и украинская ГТС не имеют ничего общего с точки зрения экологии.

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