Газотранспортную систему Украины надо менять, так как она может разрушиться сама по себе, сообщил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Украинская газотранспортная система устарела и её надо менять, так как есть риск разрушения ГТС в будущем. Такое мнение высказал Сергей Иванов в рамках Восточного экономического форума, сообщает РЕН-ТВ .
Представитель президента, сравнивая "Северный поток-2" и ГТС Украины, рассказал о достоинствах и недостатках газопроводов для окружающей среды.
"Украинский трубопровод надо модернизировать, старый металл выбрасывает СО2 гораздо больше, рано или поздно он развалится сам по себе. При этом "Северный поток-2" — это экологический проект", металл совершенно другой, компрессоров в два раза меньше и протяжённость трубы на 2 тысячи километров короче", — отметил Иванов.
По мнению представителя президента, "Северный поток-2" и украинская ГТС не имеют ничего общего с точки зрения экологии.
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