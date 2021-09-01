Эксперты прокомментировали нападки экоактивистов на нефтяную промышленность

Международная компания Greenpeace подала в суд на правительство Великобритании, поскольку власти разрешили Oil & Gas UK добывать нефть в Северном море. Представители корпорации заявили, что если ограничить их деятельность, страна станет зависимой от других государств из-за нехватки ресурсов.

Журналисты Pravda.Ru поговорили на эту тему с экологом Алексеем Пилясовым, директором Центра Экономики Севера и Арктики, и Игорем Юшковым, экспертом Финансового университета при правительстве.

Никаких "или/или", только компромисс

По словам Алексея Пилясова, выбор между благоприятной экологической обстановкой и ресурсной независимостью от других стран стоял ещё в 80-ые годы прошлого века. Эксперт объяснил, что в этом случае слово "или" окажется проигрышным и для экоактивистов, и для промышленников. Эколог убеждён, что возможно найти компромиссное решение:

"Это новые технологии, которые одновременно обеспечивают экономическое развитие и одновременно обеспечивают природосовместимость и минимизацию ущерба природе. Это мы видим сейчас в Арктике в новых проектах, которые реализуются там, платформенные технологии ограниченного воздействия на природную среду".

Экологи и климатологи не всемогущи

По мнению Игоря Юшкова, компромисс между хорошей экологической обстановкой и ресурсностью государства есть: промышленникам позволяют добывать сырьё, однако им также надо соблюдать требования вроде защиты оборудования. Тем не менее, у такого подхода тоже есть проблемы.

"Зачастую требования повышают настолько себестоимость добычи, что сами компании отказываются от этого. Поэтому идёт такая дилемма для компаний, что им важнее — соблюсти какие-то экологические нюансы или разрешить добывать, чтобы не импортировать и вообще поддерживать собственную отрасль как таковую. Здесь каждый решает сам", — объяснил эксперт.

Что выберет Россия

Игорь Юшков отметил, что Россия точно не может и не должна отказаться от нефтегазового комплекса, поскольку он — конкурентное преимущество нашей страны в мировой экономике. Вместе с этим, специалист подчеркнул, что корпорации следуют экологической тенденции:

"Сейчас всё больше внимания уделяется климатическим и экологическим стандартам. И в этом плане мы видим, что борются с разливами нефти, с выбросами и так далее. Тем более российские компании публичные, они отчитываются о своей деятельности на международной арене".

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