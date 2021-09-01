Сотрудники международной компании Greenpeace, которые занимаются охраной природы, подали в суд на британские власти, так как те разрешили добывать нефть в Северном море.
Суд принял заявление. Оспоренное решение правительства Великобритании в этом вопросе может стать первым в истории. Представитель Greenpeace Мел Эванс выразил надежду, что правоохранители не допустят вред окружающей среде:
"Мы надеемся, что судья согласится с тем, что юридически этого нельзя допустить".
Британские власти разрешили компании Oil & Gas UK на Северном море запустить 18 проектов по добыче энергии с помощью нефти.
Представители нефтегазовой компании заявили, что в стране сокращается производство необходимых ресурсов, из-за чего не получается полностью удовлетворить потребности граждан в энергии. По словам директора Дейрдре Мичи, таким образом Великобритания может стать зависимой от других государств.
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