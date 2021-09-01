Greenpeace подала в суд на британские власти из-за разрешений на добычу нефти

Сотрудники международной компании Greenpeace, которые занимаются охраной природы, подали в суд на британские власти, так как те разрешили добывать нефть в Северном море.

Суд принял заявление. Оспоренное решение правительства Великобритании в этом вопросе может стать первым в истории. Представитель Greenpeace Мел Эванс выразил надежду, что правоохранители не допустят вред окружающей среде:

"Мы надеемся, что судья согласится с тем, что юридически этого нельзя допустить".

Британские власти разрешили компании Oil & Gas UK на Северном море запустить 18 проектов по добыче энергии с помощью нефти.

Представители нефтегазовой компании заявили, что в стране сокращается производство необходимых ресурсов, из-за чего не получается полностью удовлетворить потребности граждан в энергии. По словам директора Дейрдре Мичи, таким образом Великобритания может стать зависимой от других государств.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.