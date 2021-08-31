Микологи рассказали, какие необычные грибы можно сфотографировать в Подмосковье

В Подмосковье дождь избавил обитателей леса от жары. Из-за этого появились и грибы, в том числе редкие и необычные. Журналисты интернет-издания "Подмосковье сегодня" поговорили с экспертами и узнали, какие грибы достойны наблюдения и фотографии.

Вольвариелла шелковистая

Одна из самых эстетичных пластинчатых грибов на дереве — вольвариелла шелковистая. Грибник Мила Николаева также поделилась, что эти грибы очень вкусные, понравились всей семье.

Вольвариелла — пушистый гриб белого цвета, который вырастает из овальной оболочки и прорывает её.

Боровик золотистый

Подписчица ютуб-канала миколога Дмитрия Тихомирова рассказала ему о редком боровике золотистом, которого обнаружили в Сергиевом Посаде. Этот гриб родом из Северной Америки, живёт на зелёном мху. Специалист пояснил, что боровик золотистый — признак хорошей экологической обстановки в этой местности.

Саркосома шаровидная

Этот гриб находится в Красной книге. О нём сообщил миколог Михаил Вишневский. Саркосома шаровидная похожа на глиняный горшок с трещинами. Эксперт объяснил важность появление гриба:

"Три года назад в Подмосковье о саркосоме только мечтали".

Однако её нельзя употреблять из-за яда, можно только любоваться и фотографировать.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.