EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Оксана Самойлова показала, как готовит детей к элитной школе
Посол рассказал о ближайшем шаге по объединению России и Белоруссии
Глава "Белорусского КВН" высказался о выдворении Мирзализаде из РФ
"Яндекс" выкупит доли Uber
Не сторговались: руководителя новосибирского "Мираторга" заключили под стражу
Какое имущество есть у жены-миллионерши Прохора Шаляпина?
Из Мытищ на родину: мигрантов, устроивших массовую драку, выдворили из России
Единоросс Моисеев назвал недовольных Железноводском жителей и туристов "быдлом"
Game over: талибы* заявили о проигрыше США

Микологи рассказали, какие необычные грибы можно сфотографировать в Подмосковье

Наука » Экология

В Подмосковье дождь избавил обитателей леса от жары. Из-за этого появились и грибы, в том числе редкие и необычные. Журналисты интернет-издания "Подмосковье сегодня" поговорили с экспертами и узнали, какие грибы достойны наблюдения и фотографии.

Микологи рассказали, какие необычные грибы можно сфотографировать в Подмосковье

Вольвариелла шелковистая

Одна из самых эстетичных пластинчатых грибов на дереве — вольвариелла шелковистая. Грибник Мила Николаева также поделилась, что эти грибы очень вкусные, понравились всей семье.

Вольвариелла — пушистый гриб белого цвета, который вырастает из овальной оболочки и прорывает её.

Боровик золотистый

Подписчица ютуб-канала миколога Дмитрия Тихомирова рассказала ему о редком боровике золотистом, которого обнаружили в Сергиевом Посаде. Этот гриб родом из Северной Америки, живёт на зелёном мху. Специалист пояснил, что боровик золотистый — признак хорошей экологической обстановки в этой местности.

Саркосома шаровидная

Этот гриб находится в Красной книге. О нём сообщил миколог Михаил Вишневский. Саркосома шаровидная похожа на глиняный горшок с трещинами. Эксперт объяснил важность появление гриба:

"Три года назад в Подмосковье о саркосоме только мечтали".

Однако её нельзя употреблять из-за яда, можно только любоваться и фотографировать.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как гарантированно найти грибы в лесу?
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
Глава "Белорусского КВН" высказался о выдворении Мирзализаде из РФ
Микологи рассказали, какие необычные грибы можно сфотографировать в Подмосковье
"Яндекс" выкупит доли Uber
Не сторговались: руководителя новосибирского "Мираторга" заключили под стражу
Какое имущество есть у жены-миллионерши Прохора Шаляпина?
Из Мытищ на родину: мигрантов, устроивших массовую драку, выдворили из России
Единоросс Моисеев назвал недовольных Железноводском жителей и туристов "быдлом"
Game over: талибы* заявили о проигрыше США
Путин подписал указы о выплате 15 тысяч рублей военным и силовикам
Объявивший себя и.о. президента Афганистана Салех назвал США "минидержавой"
Популярное
Российский шоу-бизнес
"Динамика не нравится": Шаляпин о состоянии заболевшей "ковидом" жены

После свадьбы избранница Прохора Шаляпина оказалась в реанимации. Состояние бизнес-вумен, поражение лёгких которой составило 80%, вызывает серьёзные опасения медиков.

"Динамика не нравится": Шаляпин о состоянии заболевшей "ковидом" жены
Россия не приняла резолюцию ООН по Афганистану. Небензя назвал причины
Остальной мир
Россия не приняла резолюцию ООН по Афганистану. Небензя назвал причины
Прибалтика
У Эстонии будет новый президент. Улучшатся ли отношения с Россией?
Политика. Новости и аналитика
Экс-замглавы МИД Украины Чалый: Крым можно вернуть после развала России
Василий Амирджанов Журналисты обратились к президенту с требованиями Василий Амирджанов Конрад Ренкас Любят ли поляки белорусов и украинцев? Конрад Ренкас Александр Артамонов Афганистан стал новым метастазом мирового исламистского государства Александр Артамонов
Остальной мир
Движение "Талибан"* просит о помощи
Мир. Новости мира
Восставший из пепла "папа" Шольц будоражит Германию: чего стоит опасаться России после выборов
"Я потерял душу": Панин разразился душераздирающей исповедью
Шоу-бизнес
"Я потерял душу": Панин разразился душераздирающей исповедью
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников