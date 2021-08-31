Генконструктор Соловьёв: в России запланирована сборка новой космической станции

В России через шесть лет могут создать новую национальную космическую станцию. Во всяком случае разговоры об этом уже ведутся представителями Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", рассказал руководитель полёта российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьёв.

По его словам, если специалисты и займутся сборкой новой станции, но не ранее 2027 года.

"При этом эксплуатация российского сегмента МКС будет продолжаться", — уточнил Соловьёв в интервью РИА Новости.

Он отметил, что называться новая станция будет "Ангара".

"Модули "Ангары" можно будет запускать после того, как будет построен космодром "Восточный" и его инфраструктура", — продолжил свой рассказ Соловьёв.

Руководитель полёта особо отметил, что уже близко к завершению создание первого модуля, сборкой которого занимаются с 2012 года.

"Этот научно-энергетический модуль (НЭМ) для МКС, возможно, будет готов к запуску уже к 2025 году", — надеется Соловьёв.

Ранее сообщалось, что новый модуль будет превышать размеры аппарата "Мир", его высота превысит 400 километров, а наклонение — 98 градусов, из-за чего космонавтам удастся наблюдать за всей поверхностью Земли.

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