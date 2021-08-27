Зачем мошенникам аккаунты пользователей Госуслуг и как защитить своё

Цифровизация социальной сферы в России, при которой на одном-единственном интернет-портале граждане могут получать услуги многих госструктур, — это, несомненно, очень удобно. Но и, как становится понятно, не совсем безопасно.
Портал Госуслуг периодически подвергается мошенническим атакам: аккаунты пользователей взламываются, их данные выставляются на продажу в даркнете. Специалисты по безопасности утверждают, что количество подобных предложений "растет тревожными темпами".
Кому нужны данные о простых россиянах и чем их кража может быть чревата — разбирались "Известия".
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ:
По данным компании DeviceLock, специализирующейся на производстве систем борьбы с утечками данных,
Аккаунт на Госуслугах содержит много информации о человеке: паспортные данные, ИНН, СНИЛС, ДМС, ОМС, данные о машинах и недвижимости, номера банковских карт и электронно-цифровая подпись, посредством которой можно распоряжаться имуществом.
"Благодаря Госуслугам уже не надо ходить по инстанциям, достаточно лишь предоставить данные документов и можно получать услугу. А для тех, кто занимается социальной инженерией, это вообще Клондайк", — рассказал "Известиям Алексей Пронин, глава службы информационной безопасности финтех-компании RBK. money.
Преступник может просто позвонить человеку и, назвав данные из его документов, убедить в том, что он — сотрудник банка или правоохранительных органов.
Украденные аккаунты на "Госуслугах" чаще всего используют для получения финансовой выгоды или рекламных целей.
"Аккаунты покупают в большом количестве, поскольку не каждый может принести прибыль, — говорит Михаил Сергеев, инженер CorpSoft24. — к Примеру, взломав 100 тысяч личных кабинетов на Госуслугах и продав их по 50 рублей за штуку, хакеры могут получить миллионов пять "навара".
Получив доступ в личный кабинет, мошенники
Проблема в том, что настоящий владелец аккаунта даже не будет ничего знать, пока в дверь не постучат приставы или коллекторы, или его не развернут в аэропорту из-за долгов.
По словам Артема Избаенкова, руководителя компании Servicepipe, Госуслуги от взлома хорошо защищены. Но пользователи сами впускают мошенников.
Чаще всего взламываются аккаунты с помощью фишинговых писем:
"Цель- сделать так, чтобы человек передал свои данные, в том числе авторизационные. "Для этого используются уведомления о назначении выплат или субсидий", -рассказывает Избаенков.
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