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Зачем мошенникам аккаунты пользователей Госуслуг и как защитить своё

Наука » Технологии » Интернет

Цифровизация социальной сферы в России, при которой на одном-единственном интернет-портале граждане могут получать услуги многих госструктур, — это, несомненно, очень удобно. Но и, как становится понятно, не совсем безопасно.

Зачем мошенникам аккаунты пользователей Госуслуг и как защитить своё

Портал Госуслуг периодически подвергается мошенническим атакам: аккаунты пользователей взламываются, их данные выставляются на продажу в даркнете. Специалисты по безопасности утверждают, что количество подобных предложений "растет тревожными темпами".

Кому нужны данные о простых россиянах и чем их кража может быть чревата — разбирались "Известия".

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ:

По данным компании DeviceLock, специализирующейся на производстве систем борьбы с утечками данных,

  • сегодня аккаут с Госуслуг мошенники продают в среднем за 40 рублей.
  • выросший интерес хакеров к ресурсу связан с расширением перечня услуг, предлагаемых через этот сервис.

Зачем

Аккаунт на Госуслугах содержит много информации о человеке: паспортные данные, ИНН, СНИЛС, ДМС, ОМС, данные о машинах и недвижимости, номера банковских карт и электронно-цифровая подпись, посредством которой можно распоряжаться имуществом.

"Благодаря Госуслугам уже не надо ходить по инстанциям, достаточно лишь предоставить данные документов и можно получать услугу. А для тех, кто занимается социальной инженерией, это вообще Клондайк", — рассказал "Известиям Алексей Пронин, глава службы информационной безопасности финтех-компании RBK. money.

Преступник может просто позвонить человеку и, назвав данные из его документов, убедить в том, что он — сотрудник банка или правоохранительных органов.

Украденные аккаунты на "Госуслугах" чаще всего используют для получения финансовой выгоды или рекламных целей.

"Аккаунты покупают в большом количестве, поскольку не каждый может принести прибыль, — говорит Михаил Сергеев, инженер CorpSoft24. — к Примеру, взломав 100 тысяч личных кабинетов на Госуслугах и продав их по 50 рублей за штуку, хакеры могут получить миллионов пять "навара".

 

Чем чревато для пользователя

Получив доступ в личный кабинет, мошенники

  • оформляют на имя ничего не подозревающей жертвы фиктивную компанию и ведут незаконный бизнес,
  • берут по несколько кредитов,
  • переоформляют и продают жилье,
  • оформляют микрозаймы через онлайн-сервисы МФО…

Проблема в том, что настоящий владелец аккаунта даже не будет ничего знать, пока в дверь не постучат приставы или коллекторы, или его не развернут в аэропорту из-за долгов.

Как защититься

По словам Артема Избаенкова, руководителя компании Servicepipe, Госуслуги от взлома хорошо защищены. Но пользователи сами впускают мошенников.

Чаще всего взламываются аккаунты с помощью фишинговых писем:

  • на почту приходит сообщение, внешне похожее на официальные уведомления сервиса, но пришедшие с другого адреса.

"Цель- сделать так, чтобы человек передал свои данные, в том числе авторизационные. "Для этого используются уведомления о назначении выплат или субсидий", -рассказывает Избаенков.

  • Защититься от взлома аккаунта можно, используя двухфакторную авторизацию, при которой зайти на страницу можно только при введении кода из SMS.
  • Также очень важно внимательно относиться к переходу по ссылкам из любых сообщений электронной почты — уведомления от "Госуслуг" могут приходить только с адреса no-reply@gosuslugi.ru.
  • Не устанавливать софт из неизвестных источников.
  • Не передавать доступ к аккаунтам третьим лицам.
  • Не заходить на сайты, внешне похожие на Госуслуги — только через домен gosuslugi. ru.
  • Устанавливать сложные уникальные пароли для каждого сайта и сервиса.
  • Следите за безопасностью своей электронной почты, к которой привязаны онлайн-банки, личные кабинеты, социальные сети и другие сервисы.
  • Не заходить на Госуслуги с чужих гаджетов или через публичные сети Wi-Fi.

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