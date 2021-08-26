Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова уличила крупнейшие компании в фальшивых отчётах о выполнении экологических норм. Об этом она рассказала на заседании научно-технического совета.
По мнению Светланы Радионовой, данные организаций о защите климата по программе экологических критерий ESG являются фейковыми. Глава отметила такие компании, как:
Она подчеркнула, что лживая информация не снимает с бизнеса претензий Росприроднадзора, поэтому им необходимо совместно всё изучить и обговорить.
Также Светлана Радионова отметила, что сотрудники даже не постарались сделать из данных хоть что-то похожее на правду.
"ESG-повестка, которая так активно лоббируется, дискутируется, заявляется, в моем понимании, в половине случаев является фейком чистым", — заявила руководитель.
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