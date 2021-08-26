Глава Росприроднадзора Радионова пристыдила бизнес за фальшивые данные

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова уличила крупнейшие компании в фальшивых отчётах о выполнении экологических норм. Об этом она рассказала на заседании научно-технического совета.

По мнению Светланы Радионовой, данные организаций о защите климата по программе экологических критерий ESG являются фейковыми. Глава отметила такие компании, как:

PwС;

Deloitte;

EY;

KPMG.

Она подчеркнула, что лживая информация не снимает с бизнеса претензий Росприроднадзора, поэтому им необходимо совместно всё изучить и обговорить.

Также Светлана Радионова отметила, что сотрудники даже не постарались сделать из данных хоть что-то похожее на правду.

"ESG-повестка, которая так активно лоббируется, дискутируется, заявляется, в моем понимании, в половине случаев является фейком чистым", — заявила руководитель.

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