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Глава Росприроднадзора Радионова пристыдила бизнес за фальшивые данные

Наука » Экология

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова уличила крупнейшие компании в фальшивых отчётах о выполнении экологических норм. Об этом она рассказала на заседании научно-технического совета.

Глава Росприроднадзора Радионова пристыдила бизнес за фальшивые данные

По мнению Светланы Радионовой, данные организаций о защите климата по программе экологических критерий ESG являются фейковыми. Глава отметила такие компании, как:

  • PwС;
  • Deloitte;
  • EY;
  • KPMG.

Она подчеркнула, что лживая информация не снимает с бизнеса претензий Росприроднадзора, поэтому им необходимо совместно всё изучить и обговорить. 

Также Светлана Радионова отметила, что сотрудники даже не постарались сделать из данных хоть что-то похожее на правду.

"ESG-повестка, которая так активно лоббируется, дискутируется, заявляется, в моем понимании, в половине случаев является фейком чистым", — заявила руководитель.

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В изоляции. Экология
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Владимир Губарев
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