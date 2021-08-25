Рогозин пригласит Илона Маска на Байконур

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин намерен пригласить основателей частных американских космических компаний Джеффа Безоса, Илона Маска и Ричарда Брэнсона на запуск пилотируемого корабля "Союза МС-19", который будет запущен с космодрома Байконур 5 октября.

Рогозин назвал предпринимателей "замечательной троицей энтузиастов космоса". Их присутствие на Байконуре во время запуска "Союза МС-19" стало бы красноречивым свидетельством того, что уникальные люди "находят возможность быть вместе", несмотря на разногласия, которые есть между странами, отметил гендиректор "Роскосмоса".

Джефф Безос - основатель Blue Origin, Илон Маска - основатель SpaceX, Ричард Брэнсон - основатель Virgin Galactic.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.