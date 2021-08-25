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Рогозин пригласит Илона Маска на Байконур

Наука

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин намерен пригласить основателей частных американских космических компаний Джеффа Безоса, Илона Маска и Ричарда Брэнсона на запуск пилотируемого корабля "Союза МС-19", который будет запущен с космодрома Байконур 5 октября.

Рогозин назвал предпринимателей "замечательной троицей энтузиастов космоса". Их присутствие на Байконуре во время запуска "Союза МС-19" стало бы красноречивым свидетельством того, что уникальные люди "находят возможность быть вместе", несмотря на разногласия, которые есть между странами, отметил гендиректор "Роскосмоса".

Джефф Безос - основатель Blue Origin, Илон Маска - основатель SpaceX, Ричард Брэнсон - основатель Virgin Galactic.

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин об увлечениях, космических традициях и том самом отверстии на МКС
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Владимир Губарев
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