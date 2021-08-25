Спецпредставитель по климату сравнил электрокары и машины на водороде

Специальный представитель президента РФ по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев заявил, что электромобили отличаются большей эффективностью, чем автомобили, работающие на водородном топливе. Однако пока неизвестно, какая технология одержит верх и станет главенствующей.
По данным Эдельгериева, на сегодняшний день электромобили энергоэффективнее, чем машины с водородным двигателем. Однако и у последних имеется много преимуществ, особенно если говорить об общественном транспорте.
Время покажет, какая технология победит, но в ближайшее время на рынке будут представлены и электромобили, и водородный транспорт. У водородной энергетики тоже есть будущее, в том числе в промышленности, отметил эксперт.
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