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Биолог рассказал, откуда в Москве так много ос

Наука » Экология

Директор ГБУ "Жилищник района Щукино" Владимир Власов сообщил, что в этом году в Москве избавились от трёх осиных гнёзд. Насекомые выбрали в качестве нового дома карнизы, пришлось звать промышленных альпинистов. В коммунальные службы продолжают поступать жалобы на ос. Журналисты Москвы 24 обсудили ситуацию с Доктором биологических наук Сергеем Ижевским.

Биолог рассказал, откуда в Москве так много ос

Специалист уверил, что переживать насчёт "нашествия ос" не стоит, для начала осени это — нормальное явление. Таким образом они ищут и подготавливают место на зиму. Кроме того, эти насекомые, вопреки мифу, не станут нападать на человека, если он будет вести себя спокойно.

Главное, что нельзя делать, — убирать осиное гнездо палкой или чем-то в него тыкать. В этом случае насекомые будут защищаться и жалить. Ижевский объяснил, как безопасно избавиться от гнезда:

"Можно взять тряпку, намочить ее, обернуть аккуратно гнездо, не делая резких движений, и вынести на улицу. Осы разлетятся и человеку не принесут никакого вреда".

Также эксперт добавил, что желательно всё это сделать в темноте, чтобы не пугать ос.

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КАК ЖИВУТ ОСЫ?
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Владимир Губарев
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