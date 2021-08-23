Биолог рассказал, откуда в Москве так много ос

Директор ГБУ "Жилищник района Щукино" Владимир Власов сообщил, что в этом году в Москве избавились от трёх осиных гнёзд. Насекомые выбрали в качестве нового дома карнизы, пришлось звать промышленных альпинистов. В коммунальные службы продолжают поступать жалобы на ос. Журналисты Москвы 24 обсудили ситуацию с Доктором биологических наук Сергеем Ижевским.

Специалист уверил, что переживать насчёт "нашествия ос" не стоит, для начала осени это — нормальное явление. Таким образом они ищут и подготавливают место на зиму. Кроме того, эти насекомые, вопреки мифу, не станут нападать на человека, если он будет вести себя спокойно.

Главное, что нельзя делать, — убирать осиное гнездо палкой или чем-то в него тыкать. В этом случае насекомые будут защищаться и жалить. Ижевский объяснил, как безопасно избавиться от гнезда:

"Можно взять тряпку, намочить ее, обернуть аккуратно гнездо, не делая резких движений, и вынести на улицу. Осы разлетятся и человеку не принесут никакого вреда".

Также эксперт добавил, что желательно всё это сделать в темноте, чтобы не пугать ос.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.