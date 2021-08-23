"Необычайно высокие температуры": эксперт назвал регионы, где будет жарко

Руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в нескольких регионах нашей страны возникнет аномальная жара, которая продлится до выходных.

Специалист предупредил о зное в таких местах, как:

Поволжье;

Урал;

юг Западной Сибири.

В первом регионе температура повысится на шесть градусов выше нормы, в остальных двух — на 8-11 градусов.

"Жара колоссальная", — подчеркнул эксперт.

По информации Гидрометцентра, в Башкортостане будет 38-40 градусов выше нуля. Ещё жару почувствуют в Свердловской и Курганской областях, здесь прогнозируют +36 градусов. Также нелегко придётся жителям Ханты-Мансийска и Омской области — плюс 33 градуса.

Напомним, что из-за зноя поднимается уровень пожароопасности. В Якутии и Иркутской областях из-за лесных пожаров ввели режим ЧС межрегионального характера. Стихия перебралась в населённые пункты. По данным регионального руководства, сейчас там полыхают 50 пожаров.

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