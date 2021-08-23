Опубликованы первые снимки Земли с нового российского модуля МКС

Член российского экипажа Международной космической станции Олег Новицкий опубликовал в Twitter первые снимки Земли, сделанные из иллюминатора многоцелевого модуля-лаборатории "Наука".

@novitskiy_iss

"Первые фотографии нашей прекрасной планеты из нового окна нового российского модуля, — написал космонавт. — Неописуемая красота!"

Новый российский модуль-лаборатория состыковался с МКС 29 июля прошлого года, став первым модулем, отправленным в космос Россией за последние 11 лет.

Он имеет длину 13 метров, весит более 20 тонн и оборудован солнечными батареями площадью 56 квадратных метров. Он заменил модуль Pirs, который находился в эксплуатации в течение 20 лет.

Новый модуль предназначен для проведения научных экспериментов и исследований. После ввода в эксплуатацию российский сектор МКС сможет иметь больше рабочих мест, а также хранить больше грузов и оборудования, предназначенного для регенерации воды и кислорода.

Ожидается, что он будет способствовать развитию российской части МКС и в будущем даже послужит основой для новой независимой российской орбитальной платформы.

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