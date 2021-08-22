Ученые запечатлели редкую космическую катастрофу

Российско-германский аппарат "Спектр-РГ" запечатлел одну из самых редких космических катастроф. Ученые увидели процесс уничтожения звезд массивными черными дырами.

Группа специалистов, следящих за космическим аппаратом, заявила, что таким образом исследуются "спящие" черные дыры. Как отметили ученые, подобное событие случается не более одного раза в сотни тысячелетий.

При этом "Спектр-РГ" смог заметить уже более десятка подобных явлений в космическом пространстве. Об исследовании говорится в сообщении на платформе arXiv.

Ранее Институт космических исследований при помощи телескопа "Спектр-РГ" подтвердил теорию происхождения Вселенной в результате Большого взрыва. Как отметил секретарь института Андрей Садовский в разговоре с РИА Новости, в ходе исследований был найден далекий квазар — сверхмассивная черная дыра в центре Галактики, сформированная на стадиях образования Вселенной.

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