Канадские и американские учёные из Монреальского и Йельского университетов сняли на видео, как "ковид" поражает организм мыши. У людей вирус распространяется схожим образом.
Коронавирусная инфекция "захватывает" организм мыши и человека следующим путём:
Этот процесс можно увидеть на видео в Интернете. Чтобы создать видеоролик, специалисты ввели в мышей белки, которые светятся в кадре.
Кроме того, исследователи лечили мышей с помощью плазмы переболевших коронавирусом существ. Антитела спасали героям эксперимента жизни. За этим тоже можно понаблюдать на YouTube-видео.
Учёные опубликовали исследование в журнале Immunity. Оно поможет врачам при лечении от коронавируса.
Специалист Прити Кумар поделилась одним из выводов:
"Антитела должны быть в наличии в организме в нужное время, в нужном месте и в нужном количестве. Одной нейтрализующей активности недостаточно без эффекторной функции".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Премьер РФ Михаил Мишустин, находясь с визитом в Казахстане, прозрачно намекнул властям страны, что не надо делать из Казахстана вторую Украину.