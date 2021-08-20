Учёные показали на видео, как коронавирус поражает организм

Канадские и американские учёные из Монреальского и Йельского университетов сняли на видео, как "ковид" поражает организм мыши. У людей вирус распространяется схожим образом.

Tracking COVID progression in mice

Коронавирусная инфекция "захватывает" организм мыши и человека следующим путём:

"ковид" оказывается в носу;

там размножается;

переходит в лёгкие;

спустя три дня занимает другие органы;

попадает в мозг;

убивает носителя.

Этот процесс можно увидеть на видео в Интернете. Чтобы создать видеоролик, специалисты ввели в мышей белки, которые светятся в кадре.

Кроме того, исследователи лечили мышей с помощью плазмы переболевших коронавирусом существ. Антитела спасали героям эксперимента жизни. За этим тоже можно понаблюдать на YouTube-видео.

Если мыши получали антитела до заражения, они сразу останавливали распространение COVID-19.

Когда эксперты вводили плазму после заболевания, мыши выздоравливали на третий день.

Учёные опубликовали исследование в журнале Immunity. Оно поможет врачам при лечении от коронавируса.

Специалист Прити Кумар поделилась одним из выводов:

"Антитела должны быть в наличии в организме в нужное время, в нужном месте и в нужном количестве. Одной нейтрализующей активности недостаточно без эффекторной функции".