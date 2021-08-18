"Дорогостоящая игрушка": IT-эксперт оценил потребность в российских приложениях

Российский пакет приложений, который Минцифры РФ предлагает использовать чиновникам и бюджетникам, может оставить равнодушным массового пользователя, заявил "Свободной прессе" руководитель отдела продвижения продуктов компании "Код безопасности" Павел Коростелёв.

Минцифры планирует до конца года подготовить нормативную базу, чтобы внедрить в стране единую государственную платформу поддержки рабочих коммуникаций, которая включает разработанные в РФ почтовое приложение, мессенджер и сервис видео-конференц-связи. Российский пакет приложений обяжут использовать во время работы представителей властей и работников бюджетной сферы.

Как пояснил Павел Коростелёв, в министерстве считают, что почта и мессенджер отечественного производства будут защищены от хакерских атак лучше иностранных аналогов из-за возможности контролировать их серверную и клиентские части, а также проверять серверный код.

Однако у массового пользователя эти плюсы российских приложений, по мнению эксперта, вряд ли вызовут интерес. Включенный в пакет отечественных приложений мессенджер, скорее всего, не сможет конкурировать с Telegram и WhatsApp.

В связи с этим продвигаемый Минцифры российский пакет приложений, по мнению Павла Коростелёва, может остаться "дорогостоящей игрушкой властей".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.