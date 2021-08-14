У детей, родившихся во время пандемии, обнаружили снижение IQ

Учёные провели необычный эксперимент, в результате которого выяснилось, что у детей, родившихся в период пандемии, заметно снизился IQ (коэффициент интеллекта), сообщает medRxiv. org.

Известно, что первые два-три года жизни сильно влияет на когнитивное развитие ребёнка. Но из-за пандемии закрылись детские сады, игровые площадки и т. д. В результате многие дети просто находились дома.

COVID-19 снизил интеллект детей

Также учёные протестировали на IQ 672 ребёнка из штате Род-Айленд в возрасте от трёх месяцев до трёх лет. 308 из них родились до января 2019 года, 176 — в период с января 2019 и до марта 2020 года.

В июле 2020 года на свет появилось 188 новорожденных. Все дети родились здоровыми.

В результате оказалось, что средний показатель тестов на IQ согласно шкале Маллена для раннего развития у тех, кто родился в период пандемии, был не выше 78.

У детей, родившихся до пандемии — с 2011-го по 2019 годы — он был равен 100. Особенно сильно были заметны ухудшения у детей из малообеспеченных семей.

Учёные пока не могут сказать, будут ли данные результате исследования иметь какие-то долгосрочные последствия. Однако опасение внушает тот факт, что в исследовании принимали участие семьи из относительно благополучного штата, в котором хорошо развита система соцобеспечения.

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