В Австралии открыли новый вид табака-убийцы насекомых

Учёные из Университета Кертина обнаружили в Австралии новый вид дикого табака. Его особенность в том, что он выделяет липкое вещество, с помощью которого удерживает и убивает насекомых.

Об открытии сообщает журнал Curtis's Botanical Magazine.

Новый вид табака получил название Nicotania insecticida.

"Мы были изумлены, когда нашли новые для науки виды на такой бесплодной земле, в том числе вид, названный нами Nicotania insecticida, все поверхности которого покрыты липкими железами, помогающими растению ловить и убивать мелких насекомых, таких как мошки, тли и мухи", — сообщил автор исследования профессор Марк Чейз.

Ранее учёные думали, что в засушливых районах Австралии произрастает очень мало растений. Эти территории считались практически бесплодными.

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