Специалист рассказал о жутких грибах, которые нашли жители Урала

Жители Урала обнаружили специфичные грибы. Они выглядят как половые органы и воняют гнилым мясом. Российский миколог и кандидат биологических наук Михаил Вишневский ответил на вопросы журналистов Телеканала "360" об этих жутких красных грибах с тёмным кончиком.

Специалист отметил, что эти грибы можно встретить практически по всей России. Они называются "Мутинус Равенеля" и растут "большими кучами". "Смертельная вонь" нужна им, чтобы привлекать мух, которые потом растаскивают споры. Мутинус не наносит ущерб, но и не даёт ничего полезного. В нём нет ядовитых веществ. Грибы возникают над древесиной, которая гниёт.

Михаил Вишневский добавил:

"Растет он по всей стране, кроме Тундры, наверное. Когда-то он был внесен в Красную книгу. Он пришел к нам из Прибалтики много десятилетий назад. Но сейчас массово растет везде".

Также эксперт дал совет тем, кто хочет избавиться от грибов на своём участке. Людям необходимо утилизировать всю гниющую древесину на территории, тогда Мутинус их больше не побеспокоит.

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