В США одобрили продажу российских экзоскелетов для реабилитации

Американское агентство FDA (Food and Drug Administration) выдало российской компании "ЭкзоАтлет" разрешения на медицинские экзоскелеты ExoAtlet II, с которыми резидент Фонда "Сколково" сможет выйти на рынок США.

"Сертификация подтверждает соответствие нормам и стандартам национального законодательства и открывает возможность для выхода продукции компании на американский рынок", — сообщило FDA.

В США один из крупнейших в мире рынков экзореабилитации. В этой стране ежегодное количество инсультов достигает 795 тысяч, что примерно в четыре раза больше, чем в России. В год около 18 тысяч американцев поступают в больницы с травмами спинного мозга. К 2030 году число операций по эндопротезированию вырастет до четырёх миллионов, сообщает РИА Новости.

Ранее ExoAtlet II был сертифицирован в Европе (CE Mark), Южной Корее (KFDA) и России (РУ). Специалисты в этих странах подтвердили, что продукт соответствует "высоким требованиям безопасности, здоровья и защиты окружающей среды".

Компания также планирует выйти на международный рынок с первым в мире экзоскелетом для реабилитации детей и подростков ExoAtlet Bambini.

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