Второй фальстарт подряд: Boeing и NASA опять отложили запуск корабля к МКС

Boeing отменил беспилотный испытательный полет своего корабля Starliner, который должен был лететь к МКС.

НАСА сообщило, что запуск отложен на неопределенный срок из-за проблем с двигательной установкой корабля.

Boeing первоначально заявил, что тест будет повторен в среду, но позже отметил, что ему нужно "дополнительное время” для оценки проблемы. Новая дата запуска не была назначена.

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Как следует из заявления НАСА, космическое судно будет возвращено для дальнейшего осмотра и испытаний на своем объекте вертикальной интеграции.

Это, напомним, второй фальстарт космолёта Boeing: первый полет на ракете United Launch Alliance Atlas V был назначен на прошлую пятницу и был отложен НАСА после того, как на МКС неожиданно сработал двигатель на российском модуле. Инцидент был разрешен без проблем, если не считать того, что был сорвал запуск американского звездолета.

Предполагая, что предстоящие испытания будут успешными, Boeing надеется в конечном итоге совершить пилотируемый полет на корабле "где-то в этом году".