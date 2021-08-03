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Google: если мы вам нужны, приобретите Android поновее

Наука » Технологии

С конца сентября пользователи устройств под управлением Android 2.3.7 (окончательная версия Gingerbread) или более ранних версий не смогут получить доступ к своей учетной записи Google.

Google: если мы вам нужны, приобретите Android поновее

Предупреждение об этом содержится в заявлении службы поддержки технологического гиганта.

Согласно сообщению, если человек будет после 27 сентября продолжать пользоваться "старыми" версиями Android, для него "закроется доступ" к таким продуктам Google, как Gmail, YouTube и Maps".

Учитывая, что в мире сейчас более трёх миллиардов активных устройств Android, согласно The Verge, это изменение, вероятно, затронет многих людей, которые по каким-то причинам не готовы сменить свои электронные устройства на более усовершенствованные модели.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Так называемый Gingerbread — седьмая версия мобильной операционной системы Android, которая была представлена 6 декабря 2010 года. Она получила это название, потому что версии Android называются как десерты в алфавитном порядке. Окончательная версия 2.3.7 была выпущена в сентябре 2011 года.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
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